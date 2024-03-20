Beyaz Saray kıtlık tehlikesinden 'derin endişe' duyuyor

Gazze’ye insani yardımları bloke eden İsrail’e verdiği destek dolayısıyla eleştirilen ABD yönetimi, Gazze’deki yakın kıtlık tehlikesinden dolayı “derin endişe” içinde olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’a seçim gezisinde eşlik eden gazetecilere, uçakta Gazze gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Sözcü Jean-Pierre, Gazze’ye yeterince insani yardım ulaştırılamadığını, daha fazla yardım girmesi gerektiğini ve bu konuda İsrail dahil ilgili taraflarla sürekli görüştüklerini söyledi. Jean-Pierre, “Gazze’de yakın kıtlık tehlikesi olduğunu ifade eden dünkü raporu gördük, bundan derin şekilde endişe duyuyoruz. (Birleşmiş Milletlerin Gazze) Raporun da ortaya koyduğu gibi, Gazze’deki insanlara ulaşan yardımların miktarı yetersizdir. Herkes daha fazlasını yapmalı, İsrail de Gazze’ye bu yardımların sorunsuz ve sürdürülebilir şekilde girişini sağlamalı.” diye konuştu. Jean-Pierre, İsrail’in “açlığı savaş aracı olarak kullandığı” ve bunun da bir “savaş suçu olduğu” yönündeki iddialar hakkında ise “Bu konuda konuşamam.” demekle yetindi. AA

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