Beyrut’a göç dalgası

İsrail’in saldırılarına maruz kalan 10 binlerce Lübnanlı araçlarıyla başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru göç ediyor.

İsrail'in Lübnan'da da katliam yapıyor: Yoğun hava saldırısında 35'i çocuk 492 kişi öldü, 1645 kişi yaralandı İsrail’in saldırılarına maruz kalan Lübnan’ın güneyinden başkent Beyrut’a doğru göç dalgası sürüyor. Lübnan medyasına göre, ülkenin güneyinden 10 binlerce kişi başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine doğru göç ediyor. İsrail ordusunun hava saldırıları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Lübnanlılar yollardaki yoğun trafik nedeniyle araçlarında kaldı. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun şiddetli hava saldırıları altındaki Lübnanlılardan evlerini terk etmelerini istedi. T24’ün haberine göre Netanyahu, İsrail ordusunun hava saldırılarını şiddetlendirdiği Lübnan’da halktan evlerini terk etmeleri gerektiğini öne sürerek, saldırılar sona erdiğinde “güven içinde evlerine dönebilecekleri” iddiasında bulundu. İsrail ordusunun Lübnan halkını “tehlikeden uzak durmaları” konusunda uyardığını ileri süren Netanyahu, “Bu uyarıyı ciddiye almanızı tavsiye ediyorum” dedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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