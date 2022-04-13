Biden'dan Rusya'ya soykırım suçlaması

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını belirtti.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için "soykırım" ifadesini bilinçli olarak kullandığını belirterek, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor." dedi.

Iowa eyaletinde bir biyoyakıt tesisinde yaptığı konuşmada Biden, enflasyonun etkilerinin azaltılması için Kongre ile çalıştıklarını ifade ederek, enflasyonu "Putin'in fiyat artışı" olarak nitelendirdi.

Tüm dünyadaki ve ABD'deki akaryakıt fiyatlarının azaltılması için stratejik petrol rezervlerinden her gün 1 milyon varil petrolü piyasaya sürdüklerini ve diğer ülkelerin de benzeri adımlar attığını dile getiren Biden, "Ailenizin bütçesi, arabanızın deposunu doldurma gücünüz, dünyanın öbür ucundaki bir diktatörün (Putin) savaş ilan edip, soykırım yapmasına bağlı olmamalı." ifadesini kullandı.

Kiev yakınlarındaki Buça'da sivillere ait cesetlerin bulunmasına ilişkin Biden, "Bu konudaki kanıtlar artıyor. Durum geçen haftakinden daha farklı. Rusların Ukrayna'da tam anlamıyla korkunç şeyler yaptığına dair daha büyük kanıtlar var." ifadelerini kullandı.

Biden, Ukrayna'da yaşananlara ilişkin her geçen gün daha çok şey öğrendiklerine işaret ederek, "Bu olayları uluslararası açıdan da benim gördüğüm gibi olup olmadığına hukukçular karar verecek." diye konuştu.

Daha önce Buça'da yaşananları "savaş suçu" olarak nitelendiren Biden, bu sözleriyle Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için ilk kez "soykırım" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ulusal güvenlk danışmanı Jake Sullivan da yaşananların şiddetine vurgu yapmış fakat soykırım ifadesini kullanmamıştı.

Biden'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya üzerinden "Gerçek bir liderden gerçek sözler. Yaşananları gerçek adıyla tanımlamak şeytana karşı durmak için temel gerekliliktir," ifadelerini kullandı.