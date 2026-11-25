Karar Yazarı İbrahim Kahveci, fonların içini boşaltanların ve vurguna ortak olanların listesinin hâlâ açıklanmadığını belirterek, borsa yönetimi ve denetleyici kurumlara sert eleştiriler yöneltti.

Kahveci, “Ne kârları var ne de doğru düzgün üretimleri. Beş para etmez çöp şirketler nasıl borsada bu kadar rahat satılmış? Böyle şirketlere izin veren SPK mı olur?” diye sordu.

Değersiz şirketlerin borsa endekslerine alınmasını ve sorumluların görevlerine devam etmesini eleştiren Kahveci, “Bir ülkenin kurumsal çöküşünü İMKB ve SPK’dan görebiliyoruz. BDDK’yı ise hiç saymıyorum bile. Eskiden bankaları kurtarmak için kurulan BDDK şimdi kendini bile batırmış durumda” ifadelerini kullandı.

Kahveci, “Tek kişilik ülke yönetiminde kurumsal yapılar çalışamaz” diyerek mevcut yönetim sistemini de eleştirdi.

Haber Merkezi