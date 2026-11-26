Hollanda Parlamentosu, Uygur Türklerine yönelik baskılardan sorumlu Çinli yetkililere AB yaptırımı uygulanması çağrısını 106 oyla kabul etti.

Hollanda Parlamentosu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskılardan sorumlu tutulan Çinli yetkililerin Avrupa Birliği (AB) yaptırım listesine dahil edilmesi için hükümete çağrıda bulunan önergeyi onayladı. Dışişleri Bakanlığının 2027 bütçe görüşmeleri sırasında Milletvekili Stephan van Baarle tarafından sunulan önerge, mecliste yapılan oylamada 44 "ret" oyuna karşılık 106 "kabul" oyuyla yasalaştı. Oylamada partilerin tutumu Destek verenler: D66, VVD, PRO ve CDA gibi partiler önergeye "evet" oyu verdi.

D66, VVD, PRO ve CDA gibi partiler önergeye "evet" oyu verdi. Karşı çıkanlar: Özgürlük Partisi (PVV) ile JA21 önergeye ret oyu kullandı. Önergenin öne çıkan detayları Kabul edilen metinde, Sincan'daki Uygur nüfusunun Çin makamlarının ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmaya devam ettiği vurgulandı. Önergede şu talepler öne çıktı: AB yaptırımlarının genişletilmesi: AB'nin 2021 yılından bu yana Uygurlara yönelik ihlaller sebebiyle yaptırım listesine yeni isim eklemediği hatırlatılarak, listenin güncellenmesi için Hollanda hükümetinin AB nezdinde aktif destek araması istendi.

AB'nin 2021 yılından bu yana Uygurlara yönelik ihlaller sebebiyle yaptırım listesine yeni isim eklemediği hatırlatılarak, listenin güncellenmesi için Hollanda hükümetinin AB nezdinde aktif destek araması istendi. Uluslararası adımlara katılım: ABD ve Kanada gibi ülkelerin Çinli yetkililere karşı daha kapsamlı yaptırımlar uyguladığına dikkat çekilerek, Hollanda hükümetinin de bu ülkelerin yaptırım adımlarına katılması talep edildi. AA

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