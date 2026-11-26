Avrupa Birliği, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından yayımladığı Brüksel Bildirgesi'nde savaş suçlularının yüceltilmesi ve soykırım inkarının Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Sırbistan'ın dahil olmadığı bildirgede, mahkeme kararlarına saygı ve karşılıklı reform çağrısı öne çıktı.

Avrupa Birliği (AB), Brüksel’de düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından yayımladığı Brüksel Bildirgesi ile bölgedeki işbirliği, genişleme süreci ve temel Avrupa değerlerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Sırbistan’ın dahil olmadığı bildirgede, savaş suçlularının yüceltilmesine ve tarihsel gerçeklerin çarpıtılmasına kesin bir dille karşı çıkıldı.

Mahkeme kararlarına saygı ve mağdurlarla dayanışma çağrısı

Bildirgede, savaş suçlularının yüceltilmesi, soykırımın inkar edilmesi ve tarihsel gerçeklerin çarpıtılmasının Avrupa'nın en temel değerleriyle bağdaşmadığı açıkça vurgulandı.

AB, tüm Batı Balkan ortaklarına şu çağrılarda bulundu:

Hukuka saygı: Savaş suçlarına ilişkin uluslararası ve ulusal mahkemelerin kararlarına saygı gösterilmesi ve bu kararların eksiksiz uygulanması.

Savaş suçlarına ilişkin uluslararası ve ulusal mahkemelerin kararlarına saygı gösterilmesi ve bu kararların eksiksiz uygulanması. Mağdur odaklı yaklaşım: Tüm mağdurlara yönelik saygı ve dayanışma kültürünün geliştirilmesi.

Tüm mağdurlara yönelik saygı ve dayanışma kültürünün geliştirilmesi. İyi komşuluk ilişkileri: Kapsayıcı bölgesel işbirliği, uzlaşı ve uluslararası anlaşmaların iyi niyetle uygulanarak somut sonuçlar elde edilmesi.

AB genişleme süreci ve karşılıklı reform vurgusu

Bölgenin Avrupa ile daha güçlü bağlar kurmasının stratejik önemine dikkat çekilen metinde, katılım sürecinin hızlandırılmasının karşılıklı çıkara hizmet ettiği belirtildi. Bu sürecin, Batı Balkan ülkelerinin kendi performansları ve gerçekleştirecekleri güvenilir reformlar temelinde, adil ve titiz bir koşulluluk ilkesiyle ilerleyeceği ifade edildi.

Bildirgede ayrıca, Granada Bildirgesi doğrultusunda yalnızca aday ülkelerin değil, Avrupa Birliği'nin de daha geniş bir Birliğe hazırlanmak ve gerekli iç reformları gerçekleştirmek üzere kendi çalışmalarını ilerletmesi gerektiğinin altı çizildi.