"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Biden'den ilk mesajlar

20 Ocak 2021, Çarşamba 23:00
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu

 

ABD'nin en yaşlı ve ikinci Katolik başkanı Biden, Kongre binası önünde düzenlenen yemin töreninin ardından halka sesleniş konuşması yaptı.

Biden, ABD'nin tarihi önemdeki ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

Bugünün ülke demokrasisi için önemli olduğunu vurgulayan Biden, "Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi." diye konuştu. 

Ülkenin son dönemindeki zorluklara da işaret eden Biden, "artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terör"le yüzleşecekleri ve bu tehditleri yenecekleri mesajını verdi.

Biden, hem kendisini destekleyenler hem de desteklemeyenler için çalışacağını vurgulayarak, "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım." dedi.

 

Ülkedeki siyasi ayrışmaya ilişkin Biden, "Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa bir son vermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Biden, konuşmasında dünyaya da mesaj vererek, "İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız." dedi.

"Yeniden birbirimizi duymaya, görmeye ve saygı duymaya başlayalım"

Konuşması boyunca "birlik" mesajını tekrarlayan Biden, "Hadi hep birlikte tazelenelim. Hadi birbirimizi dinlemeye başlayalım, yeniden birbirimizi duymaya, görmeye ve saygı duymaya başlayalım. Siyaset, öfkeli bir ateş olmak zorunda değil." diye konuştu. 

Anlaşmazlıkların topyekün bir savaşa yol açmak zorunda olmadığının altını çizen Biden, "Doğruları manipüle edilmiş, hatta suni bir şekilde üretilmiş bir kültürü reddetmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. 

Biden, ABD Kongresine yapılan baskını da anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir grup, demokrasimizin işleyişini durdurmak için halkın iradesini susturmak ya da bu kutsal mekanı (Kongre) bizden almak adına şiddeti bir araç olarak kullanabileceklerini düşündü ancak bu olmadı. Bu asla olmayacak. Ne bugün ne yarın ya da herhangi bir zamanda." 

"Pandemi gerçeği ile yüzleşmeliyiz"

Konuşmasında Kovid-19 salgınına dikkati çeken Biden, "Belki de virüsün en çetin ve en ölümcül dönemine giriyoruz. Şimdi siyaseti bir kenara bırakıp bu pandemi gerçeği ile yüzleşmeliyiz." dedi. 

Biden, ülkesinin karşılaştığı sınavları vermekte yönetim olarak sorumluluklarının olduğunun altını çizerek, "Bu çağda peş peşe gelen krizleri nasıl çözdüğümüz konusunda yargılanacağız." diye konuştu.

Bugün ettiği yeminin sorumluluğunu her zaman üzerinde hissedeceğini belirten Biden, "Anayasayı ve Amerika'yı savunacağım ve hepinize ihtiyaç duyduğunuz hizmeti vereceğim." ifadesini kullandı.

ABD halkına farklılıkları bir kenara bırakarak birlik olmaları çağrısı yapan Biden, törene katılan hem Cumhuriyetçi hem Demokrat eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'a teşekkür etti. 

Yönetimini hızlı ve acil iyileşmesi gereken bir ABD'nin beklediğini söyleyen Biden, birlik olunarak salgının yenileceğini, ırk eşitliğinin sağlanacağını vurguladı, ABD halkından birbirlerini dinlemelerini ve birbirlerine saygı duymalarını istedi.

AA

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk kararnamelerini imzaladı

    Silahlı şiddet arttı

    Bu yıl erken seçim şart

    Biden'den ilk mesajlar

    '85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak'

    Aksoy: Yunanistan'ın tasarrufu Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir

    Galatasaray 6 golle 3 puana uzandı

    Türkiye'de son 24 saatte 6435 vaka ve 159 vefat gözlemlendi

    Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu

    Fransız tarihçi Sömürgecilik Fransız tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır

    Libya açıklarında bir göçmen trajedisi daha: En az 43 kişi öldü!

    Avusturya STK’larından Müslümanlara destek

    Madrid'deki patlamaya ilişkin son durum?

    Ek ders karşılığı çalışanlar da mağdur

    Üyelik buzdolabında

    Cumhur tedirgin

    Salmak istedikleri korkuya kulak asmayacağız

    ÖSYM'den ertelenen sınavlara ilişkin açıklama

    Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı

    AB liderlerinin gündeminde aşı var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis bu halde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    DD hakkında SSS
    Mikail YAPRAK

    Demokrat Parti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Sükût ettiren bir parazit!
    Faruk ÇAKIR

    Bahar demekle kış sona erer mi?
    Hüseyin Kıymık

    Kedi Türkçe ezana ‘dur’ dedi
    Ali FERŞADOĞLU

    Diyanet camiası vazifesini yapsa...
    Ahmet Cemil Çökren

    Ölüm ânı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.