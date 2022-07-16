Biden: Filistinliler devleti hak ediyor

ABD Başkanı Joe Biden İsrail temaslarının ardından bugün Batı Şeria’da Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Filistinlilerin yaşadığı acı ve öfkeyi Washington’ın hissedebildiğini söyleyen Biden, “Filistinliler bağımsız, egemen, kendi ayakları üzerinde durabilecek kendilerine ait bir devleti hak ediyor. Bu topraklarda derin kökleri bulunan iki halkın iki devlet içinde yan yana barış ve güvenlik içinde yaşaması…” ifadelerini kullandı. Filistin lideri Abbas ise “barışın anahtarının Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sona erdirilmesiyle başlayacağını” belirterek Biden’dan, Kudüs’teki Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu konsolosluğun yeniden açılmasını istedi.

ABBAS’LA BATI ŞERİA’DA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Biden, İsrail ve Filistin’i kapsayan 3 günlük ziyaretinin son durağı olarak işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentine geldi. Biden, burada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la bir araya geldi. Biden, "1967 sınırlarında iki devlet, Filistinliler ve İsrailliler için özgürlük ve demokrasi elde etmenin en iyi yolu olmaya devam etmektedir. Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ediyor.” dedi.