Biden giderayak İsrail'e biadını tazeledi: ''Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir''

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ABD'nin de aktif desteğiyle "etkisiz" kılındığını belirterek, "Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir." dedi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları başlamadan önce sabah saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katıldığı görüşmede, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırı hazırlığına ilişkin güncel durum değerlendirildi.

Biden ile ulusal güvenlik ekibi, İsrail'in kendini savunmasına yönelik ABD'nin yardımlarını ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin son durumunu da ele aldı.

ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail ile İran arasında artan gerilimi yakından izliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'in Lübnan'a artan saldırılarının ardından giderek yükselen İsrail-İran gerilimine ilişkin ulusal güvenlik ekibini topladığı bildirildi.

Açıklamaya göre Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e yönelik son füze saldırılarıyla ilgili gelişmeleri anlık olarak takip ediyor.

Açıklamada, "Başkan Biden, ABD ordusuna, İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması için talimat verdi." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendirdiği toplantıda, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, "küstahça" olarak tanımladığı İran saldırılarının ABD'nin aktif desteğiyle "etkisiz" kılındığını belirterek, İsrail'e desteklerinin sarsılmaz olduğunu birkaç kez vurguladı. Biden, "Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir." diye konuştu.

ABD ordusuna İsrail'in savunmasına aktif destek sağlaması konusunda talimat verdiğini dile getiren Biden, bu desteklerinin süreceğini ifade etti.

Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda İran'ın füze saldırısına ilişkin gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini belirten Biden, ulusal güvenlik ekibinin İsrailli muhataplarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu ve bölgedeki duruma ilişkin güncel bilgiler geldikçe bunları paylaşacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile henüz görüşmediğini ancak görüşeceğini dile getiren Biden, bu telefon görüşmesinin ne zaman olacağına ilişkin değerlendirme yapmadı.

Beyaz Saray'a göre İran'ın İsrail'e saldırısı "etkisiz" oldu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Durum Odası'nda söz konusu saldırıları anlık olarak takip ettiğini ve bölgedeki ABD birlikleriyle yakın koordinasyon halinde olduklarını kaydetti.

ABD'nin de yardımıyla İsrail'in bu saldırılardan başarıyla çıktığını savunan Sullivan, "Şu anki mevcut bilgilerimize göre, bu saldırı yenilgiye uğratılmış ve etkisiz kılınmış gözüküyor." dedi.

Sullivan, İran'ın İsrail'e yönelik 200 civarında balistik füze fırlattığını belirterek, "ABD ordusu, İsrail'in bu saldırılara karşı kendini savunmasında İsrail ordusuyla yakın koordinasyon halinde oldu. ABD donanması destroyerleri, (İsrail'e doğru) atılan füzelerin düşürülmesinde İsrail hava savunma unsurlarına katıldı." diye konuştu.

Söz konusu füze saldırılarının İsrail'de sebep olduğu tesirin neler olduğu konusunda halen İsrailli yetkililerle temas haline olduklarını kaydeden Sullivan, "Şu an itibarıyla İsrail'de herhangi bir ölüm olduğunu bilmiyoruz. (İşgal altındaki) Batı Şeria'da bir Filistinli sivilin öldüğü haberlerini takip ediyoruz. İsrail'deki herhangi bir uçağın ya da stratejik askeri varlığın zarar gördüğü yönünde bilgi yok." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Sullivan, İran'ın tehditlerine karşı nasıl bir yol izleyecekleri hususunda da İsrailli muhataplarıyla anlık olarak görüştüklerini ve süreci yakından izleyeceklerini söyledi.

Kamala Harris: İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Beyaz Saray'da basın mensuplarına Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınayan Harris, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yapan Harris, Tel Aviv'in kendini en iyi şekilde savunabildiğinden her zaman emin olmak istediklerini kaydetti.

Harris, "İsrail'in güvenliğine olan taahhüdüm sarsılmaz. İran'a ve İran destekli teröristlere karşı ABD güçlerini ve çıkarlarını savunmak için gereken adımları atmaktan asla tereddüt etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Blinken, İsrail'in savunmasına ülkesinin aktif destek verdiğini vurguladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlıkta düzenlediği bir toplantı öncesinde Orta Doğu'daki İsrail-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın İsrail'e 200 civarında balistik füze fırlattığını ifade eden Blinken, "Bu kesinlikle kabul edilemez ve tüm dünya bunu kınamalı. İsrail, ABD'nin ve diğer ortakların aktif desteğiyle bu saldırıyı etkili şekilde yenilgiye uğratmıştır." dedi.

İsrail'in savunmasına ABD'nin bir kez daha aktif şekilde destek verdiğini vurgulayan Blinken, İsrail ile yakın koordinasyon halinde olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e karşı İran tehdidini değerlendirmek üzere bugün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, görüşmede İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran tehdidine karşılık son günlerde ABD'nin kuvvet hazırlığını artırdığını ve bölgede önemli askeri kapasiteyi sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamaya göre, ABD'nin İran ve İran destekli gruplardan gelen tehditler karşısında ABD personelini, müttefiklerini ve ortaklarını savunmak için iyi bir konumda olduğunu belirten Austin, Gallant'a herhangi bir aktörün bölgedeki gerginlikleri istismar etmesini veya çatışmayı genişletmesini engellemeye kararlı olduğunu açıkça belirtti.

İki bakanın, İran'ın İsrail'e doğrudan saldırmasının İran için ağır sonuçları olacağını değerlendirdiği ifade edildi.

AA muhabirine açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, İsrail-Lübnan gerilimine ilişkin, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz. İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İran için ağır sonuçlar doğuracaktır." açıklamasını yapmıştı.

Pentagon: İran'ın İsrail'e füze saldırısı bir öncekine kıyasla iki katı büyüklüğündeydi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu.

İran'ın İsrail'e bugün yaklaşık 200 balistik füze attığını belirten Ryder, "Bu önemli bir saldırıydı, muhtemelen kapsam açısından daha önce gördüğümüzün büyüklüğündeydi." dedi.

Ryder, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına karşılık İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemeye göndermede bulunarak, "En son gerçekleştirilen füze saldırısına kıyasla bugün fırlatılan balistik füzeler sayı açısından yaklaşık iki katı büyüklüğündeydi." diye konuştu.

ABD'nin bölgede bulunan iki donanma muhribi USS Vocal ve USS Cole'un İran'ın füzelerine karşı yaklaşık bir düzine füze savunma sistemi ateşlediğini belirten Ryder, İran füzelerinin çoğunun İsrail tarafından engellendiğini ve ilk belirlemelere göre İsrail'de çok az hasar meydana geldiğini aktardı.

Ryder, İran'ın saldırı öncesi ABD'ye haber verip vermediği şeklindeki soruya da "İran'ın olası saldırısı hakkında herhangi bir ön uyarıda bulunduğundan haberim yok." ifadesini kullandı.

İran'ın füze saldırısının sonuçlarını hala değerlendirdiklerini kaydeden Ryder, bölgedeki ABD güçlerine yönelik ise şu ana kadar herhangi bir saldırı olmadığı bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı: İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda ABD tesislerinde can ve mal kaybı yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Ortadoğu'da yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

İsrail'de herhangi bir sivil kaybına dair bilgilerinin olmadığını söyleyen Miller, "Orada bir Amerikan vatandaşı kaybından bahsetmiyorum bile. Herhangi bir ABD tesisinde de hasar yok." dedi.

Miller, "Batı Şeria'da ölen bir Filistinliye dair bir rapor var." diye ekledi.

Bir süredir, İran'ın Orta Doğu'daki grupları silahlandırması ve finanse etmesinin oluşturduğu tehdit konusunda uyarılara bulunduklarını belirten Miller, "Bugün gerçekleşen saldırı bu eylemlerin tehlikesini ortaya koydu." ifadesine yer verdi.

Miller ayrıca, sıcak gelişmelerin yaşandığı Lübnan'da, enformasyon sistemlerine kayıt yaptıran 6 bin civarında ABD vatandaşına gelişmelerle ilgili düzenli bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

"Elbette bu saldırının İran için sonuçları olmalı"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, açıklamasında, "Geçtiğimiz 12 ayda böyle bir yangına varabileceğimizi düşündüğümüz birçok zaman oldu. 13 Nisan bunlardan biriydi." sözlerine yer verdi.

Miller, İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırıya ne gibi bir karşılık verileceği yönündeki soruyu şöyle cevapladı:

"Elbette, bu saldırının İran için sonuçları olmalı. Sonuçları olması gerektiğini açıkça belirttik. Bugün bunların ne olacağı konusuna girmeyeceğim. Ancak, İsrailli mevkidaşlarımızla koordine edeceğimiz şeyler var."

ABD'nin caydırıcılık ve diplomasinin karmaşık bir kombinasyonuyla "tam ölçekli bir savaşın patlak vermesini" bugüne kadar önleyebildiğini ifade eden Matthew Miller, ilerleyen günlerde ve haftalarda bu doğrultudaki çabalarının süreceğine değindi.

Sözcü Miller, Gazze için devam eden barış görüşmelerinde ise Hamas'ın, "Son birkaç haftadır masaya gelip etkileşim kurmak istememesini" İran'ın yönlendirmesine bağladı.

Miller, "Son haftalarda bu görüşmelerin bozulmasından sorumlu olan Hamas'tır." yorumunu yaptı.

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile İran'ın saldırılarını görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ile Gallant'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, İran'ın İsrail'e füze saldırısının ele alındığı görüşmede Austin, ABD'nin, İran karşısında İsrail'e desteğini yineledi.

İran'ın saldırılarına karşı "koordine şekilde savunma" yapılması konusunda memnuniyetini ifade eden Austin, ayrıca Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölenler için başsağlığı diledi.