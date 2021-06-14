"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Biden: Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum

14 Haziran 2021, Pazartesi 22:00
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Biden, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı." dedi.

"Gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum"

Erdoğan ile görüşmesinde, birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceklerini de ele aldıklarını aktaran Biden, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.

"Putin zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım" 

Biden, zirvede Rusya’nın NATO’ya yönelik saldırgan eylemlerini görüştüklerini ve bu konuda kendisinin Bükreş'in dokuz doğu kanat müttefiki ile bir araya geldiğini kaydetti.

ABD’nin transatlantik ittifakını savunmaktan geri durmayacağına vurgu yapan Biden, ABD'nin NATO'nun 5. maddesine bağlı olduğunu yineledi.

Çin tehdidinin de zirvede konuşulduğuna değinen Biden, “NATO, en son 2010 yılında bir stratejik plan hazırladığında, Rusya'nın bir ortak olarak kabul edildiği ve Çin'in adının dahi geçmediği bir zamandı." diye konuştu.

Biden, Çin’in uluslararası sisteme tehdit teşkil ettiğini ve başta telekomünikasyon alanında olmak üzere kritik altyapıların Çin'den korunması ve bu konuda Pasifik bölgesindeki ülkelerle işbirliğinin artırılmasını ele aldıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile 16 Haziran'da Cenevre'de yapacağı görüşmeye ilişkin sorulara da yanıt veren Biden, "Burada NATO üyesi olarak konuştuğum her dünya lideri ki çoğu bunu dile de getirdi, Putin ile görüşeceğim için bana teşekkür etti." dedi.

Putin'e işbirliği yapılması gereken alanlarda birlikte çalışmayı teklif edeceğini belirten Biden, "İşbirliği yapmamayı tercih ederse ve eskiden olduğu gibi siber güvenlik ve diğer konularda faaliyetlerde bulunursa buna karşılık vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Putin ile görüşmesinde anlaşmazlık olan konularda da kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koyacağını dile getirirken, Rus lideri, "Zeki, zor ve değerli bir hasım" olarak niteledi.

Putin’e daha önce bir televizyon programında "katil" dediği hatırlatılan Biden, kısa bir süre bu soruyu geçiştirmeye çalıştı ancak sözlerini toparlayamayınca da "Bunun yapmak üzere olduğumuz toplantı açısından çok da önemli olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği

Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı topraklarını işgal etmiş olmasının, bu ülkenin NATO'ya girmesine engel olup olmayacağının sorulması üzerine, "Hayır" yanıtını verdi.

Öte yandan, Ukrayna'nın NATO'ya girmek istediğini ve bu konuda net bir cevap duymak istediğinin hatırlatılması üzerine Biden, "(Ukrayna'nın NATO üyeliği) Bu, Ukrayna'nın kriterleri karşılayıp karşılamadığına bağlı. Ukrayna hala yolsuzlukları temizleyebilmiş değil. Bir diğer kriter de Ukrayna'nın eylem planına girmesi." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın, Rusya'nın fiziksel saldırganlığına karşı kendini savunmaya devam etmesini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Biden, "Ukrayna'nın NATO üyeliği sadece bana bağlı değil. Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olacağına karar verirsek ya da vermezsek bu NATO üyelerinin vereceği oylara bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Halk getirir, halk götürür

    DSÖ: Vakalar art arda 7 haftadır düşüşte

    Prof. Dr. Ümit Meriç: Cemil Meriç ömrünün her ânını ilme vakfetti

    AKP güç zehirlenmesi yaşıyor

    Halkı borçlandırmayın, karşılıksız destek verin

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    NATO bildirisinde Türkiye nasıl yer aldı?

    SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak

    Biden: Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum

    NATO Zirvesi'nin ardından Erdoğan'dan açıklamalar

    Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edildi

    'NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var'

    Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 626 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    NATO: Türkiye Afganistan'da kilit rol oynuyor

    Yolcu garantisi hızlı trende de tutmadı

    ‘Neden arıtma tesisi yapılacak?’

    Maskesiz hayat 2022’de

    Erdoğan: Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır

    Netanyahu nasıl bir süreçle karşılaşacak?

    7 yaşında şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zafer Ferah’ın kalp gözü
    Ahmet BATTAL

    Sütten TBMM’ye patatesten mühür
    Genel

    Halk getirir, halk götürür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Haberlerdeki tuzak
    Risale-i Nur'dan

    Şeytanlara karşı en mühim silâhımız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Ahlâkî sorulardan kaçını cevaplandırabiliriz?
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın “Zafer Kardeş”i
    OZAN KAYA

    Namazdaki hırsız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.