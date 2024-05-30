"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Biden yönetiminin Gazze politikasına karşı bir tepki istifası daha

30 Mayıs 2024, Perşembe 12:16
ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Joe Biden yönetiminin İsrail’in Gazze’ye yönelik politikaları sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre Gilbert, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemediğine dair ABD Dışişleri Bakanlığı raporunun yanlış olduğu yönünde Bakanlık çalışanlarına mail attı.

Gilbert'in tepkisini çekerek istifasına yol açan raporla Biden yönetiminin, "İsrail'e milyarlarca dolar yardım göndermesinin meşrulaştırıldığı" ifade edildi.

Konuya ilişkin soruya Gilbert'in yorum yapmaktan çekindiği kaydedilen haberde, Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin Gilbert'in istifası hakkında "Farklı görüşlerde olduğumuzu kabul ederek anlaştık." dediği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından "Gazze politikası" nedeniyle istifa eden yönetici Josh Paul ise sosyal medya hesabından Gilbert'in istifasına dair açıklama yaptı.

Paul, "Gilbert'in istifası Biden yönetiminin ve Dışişleri Bakanı (Anthony) Blinken'in Gazze'de 7 aydan uzun süredir devam eden katliamına karşı tamamen başarısız olduğunu vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililer, Biden'ın Gazze politikasına karşı oldukları için istifa ediyor

ABD İçişleri Bakanlığı Personel Şefi'nin Özel Asistanı Lily Greenberg Call, 16 Mayıs'ta Biden yönetiminin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına verdiği destek nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Görevine Biden tarafından atanmış Yahudi kökenli çalışan Call, Biden yönetimine “daha iyi bir Amerika” için katıldığını belirterek, “Bununla birlikte, vicdanım artık Başkan Biden’ın İsrail’in Gazze’de devam eden soykırımına verdiği korkunç destek nedeniyle bu yönetimi temsil edemeyeceğimi söylüyor.” değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansında (DIA) çalışan Binbaşı Harrison Mann 13 Mayıs'ta, ülkesinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği "koşulsuz" destek nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuş, ABD'nin bu politikasının Gazze'de "on binlerce masum Filistinlinin öldürülmesini ve aç bırakılmasını mümkün kıldığını" vurgulamıştı.

Mann, ABD ordusunda 13 yıldır görev yaptığına ve Avrupa kökenli Yahudi bir aileden geldiğine atıfta bulunarak, "Geçen aylar bize akla gelebilecek en korkunç ve yürek burkan görüntüleri sundu ve ben bu görüntülerle buradaki görevlerim arasındaki bağlantıyı göz ardı edemedim. Bu bende inanılmaz bir utanç ve suçluluk oluşturdu." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell ise 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından da Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle ABD silah transferlerini denetleyen eski yönetici Josh Paul ve Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline de kamuya açık olarak istifalarını duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Save the Children: İsrail, UAD’nin kararlarını açıkça yok saydı

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü uyardı: Dolandırıcılara dikkat!

    ABD Ulusal Kalkınma Ajansı: Gazze’de koşullar her zamankinden daha kötü

    Biden yönetiminin Gazze politikasına karşı bir tepki istifası daha

    Sansür yasasından daha ağır

    Depremzedeler alt yapısız konteynerlarda yaşıyor

    Belçika’da İsrail’e akademik boykot

    Beyaz Saray'a göre İsrail kırmızı çizgiyi aşmamış!

    Derin bürokrasi iktidarı teslim alıyor

    Fransa: BM, Gazze konusunda sadece konuşmamalı, harekete geçmeli!

    Doktorlar aileleri uyarıyor: Obezite, çocuklarda hipertansiyonu artırdı

    İsrail dünyayı kaosa sürüklüyor

    İsrail 16 bin çocuk öldürdü

    Sığınacak yerleri kalmadı! Gazze'deki 10 bin hastaya tahliye gerekiyor!

    Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları arttı

    Sorun öldürmekle değil, yaşatmaya vesile olmakla çözülür

    Gazze’ye yardımlar okyanusta bir damla

    Konsey konuşmasın, harekete geçsin

    Kolombiya'dan BM'ye çağrı: Gazze'ye barış gücü gönder

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kursiyer teğmen, askerî öğrenci ve erler
    Osman ZENGİN

    200 lira, ne zaman 20 lira olacak?
    Risale-i Nur'dan

    Ekser azaplar gençlik sû-i istimalinin neticesi
    Cevher İLHAN

    “Politik ikiyüzlülüğün” son tezâhürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Kartal ve kuzgun
    M. Latif SALİHOĞLU

    İhtisas, ihtisas, ihtisas...
    Ahmet BATTAL

    Seçmenin sayıklayanı ayıklama görevi
    Ali FERŞADOĞLU

    Enflasyon ve Süleyman Demirel Haftası!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.