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30 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Biden yönetiminin İsrail'e silah satışına onay vermesine tepki gösterdi

30 Mart 2024, Cumartesi 13:02
ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Başkan Joe Biden yönetiminin kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e silah satışına onay vermesine tepki gösterdi.

Sanders, X sosyal medya hesabından, Washington Post gazetesinin İsrail'e silah satışına onay verilmesine ilişkin haberini paylaştı.

"ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya sivilleri bombalamayı bırakması için yalvarırken, aynı zamanda şehirleri yerle bir edecek binlerce bomba gönderemez." değerlendirmesinde bulunan Sanders, suç ortaklığına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Senatör Sanders, bu durumun çok "tiksindirici" olduğunu belirterek, "İsrail'e daha fazla bomba yok." ifadesini kullandı.

Washington Post: ABD'den İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay

Gazete, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtmişti.

Haberde, Biden yönetiminin bu sevkiyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongreye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine işaret etmişti.

Buna göre, ABD yönetimi, kamuoyuna açıklamadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 F-35 ve uçak motorunun satışına ve 1800 MK84 güdümsüz bomba ile 500 MK82 güdümsüz bombanın gönderilmesine de onay verdi.

AA

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  • S.topuz

    30.3.2024 14:58:59

    Salih kullar ve cümle Kutsallar hürmetine Allah c.c Kahhar ismi celâliyle bu muhteris, ve Firaunlaşmış ZALİM Siyonistleri kahru perişan etsin inşaallah, Amiiin. İşte çifte "STANDARD" veya ikircikli HUKUK bu olsa gerek! UKRAYNADAKİ RUS saldırısı sebebiyle hemen harekete geçebilen hakim ve MUKTEDİR GÜÇLER, ne hikmetse MASUM FİLİSTİNİ ve FİLİSTİNLİ ZAVALLILARI görmezden gelenler ve halen daha bir açıklamayla yetineceğini sanıyorlar? Altmış senedir AÇIKLAMA, KINAMA ve BEYANLARLA İNSANLARI aldatıp bu AZÎM ZULÜME GÖZ YUMDUNUZ! Kim bunu görmezden geldiyse, gücü ve imkanı varken engel olmadıysa, bilhassa dahada teşvik edip desteklediyse, kalben olsun buğz etmediyse AYNEN İSRAİL GİBİ ZULÜMLERİN, Katliamların ORTAĞIDIR, MADDÎ MANEVÎ MESULDÜR! Yeter artık bu SUSKUNLUK, KORKAKLIK, her ne sebeple olursa olsun. Ya bu masumlarada kendilerini SAVUNACAK KADAR MADDİ MANEVİ SİLAH ve Para ve eleman verin, yada İSRAİLİN BU ZULMÜNE SON VERDİRİN. BU NE KORKAKLIK, YETER ARTIK BREEE.

Risale-i Nur Külliyatı

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