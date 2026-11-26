Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) net döviz pozisyonundaki düşüş sürüyor.

Swap işlemleri ve Hazineye ait döviz varlıkları hariç tutularak yapılan son hesaplamaya göre net döviz pozisyonu, 24 Kasım itibarıyla 1,5 milyar dolara gerileyerek sıfır sınırına yaklaştı. 20 Kasım’da 7,5 milyar dolar seviyesinde bulunan net döviz pozisyonu, bir önceki hesaplamada 2 milyar dolara kadar gerilemişti. Şubat ayında 82,4 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaşan gösterge, Nisan’da 10 milyar doların altına düşmüştü. Yaz aylarında yeniden toparlanarak Eylül başında 54 milyar dolara yükselen net döviz pozisyonundaki düşüş, fon vurgunu soruşturmasının gündeme gelmesinin ardından yeniden hız kazandı. Haber Merkezi

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