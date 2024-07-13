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Binlerce Filistinli kayıp

13 Temmuz 2024, Cumartesi 23:18
ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ’NE GÖRE, GAZZE’DE 6 BİN 400 FİLİSTİNLİ KAYIP. İSRAİL GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİNİN ARDINDAN YÜZLERCE YIKILMIŞ VE YAKILMIŞ EVİN ENKAZINDA VE YOLLARDA 56 FİLİSTİNLİNİN CESEDİ BULUNDU.

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneybatısında dört gün süren yoğun saldırılarının ardından bölgeden kısmen geri çekildi. İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından yüzlerce yıkılmış ve yakılmış evin enkazında ve yollarda 56 Filistinlinin cesedi bulundu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ise İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin açıklamasında, bölgede binlerce Filistinlinin kayıp olduğunu bildirdi.

‘BAZI EVLER TAMAMEN YANMIŞ’

Gazze’deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Tel El Hava Mahallesi’nin sanayi bölgesinden ve Hasta Dostları Hastanesi’nden Tel El Hava’nın güneyine doğru geri çekildiğini söyledi. Basal, sivil savunma ekiplerinin Tel El Hava ve sanayi bölgesinde Filistinlilerin yakılmış cesetlerini bulduğunu ve bazı evlerin tamamen yandığını belirtti. Sivil Savunma Sözcüsü, açıklamasında, Tel El Hava Mahallesi ile sanayi bölgesinden sürekli imdat çağrıları aldıklarını kaydederek, “Sanayi bölgesindeki ara sokaklarda ve evlerin içinde onlarca Filistinlinin cesedi bulundu” ifadelerine yer verdi. El-Ehli Baptist Hastanesi’nden verilen bilgilere göre ise Tel El Hava Mahallesi’nin çeşitli bölgelerinde 56 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada ise “İsrail’in Tel El Hava Mahallesi’nde gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin bilgiler var” ifadeleri kullanıldı.

BM: BİR ÇOCUK NESLİNİ KAYBETMENİN EŞİĞİNDEYİZ

Bİrleşmİş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de bir çocuk neslinin tamamını kaybetmenin eşiğinde olduklarını duyurdu. BM Cenevre Ofisinin resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan videoda, Touma, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de çocukların durumuna ilişkin bilgi verdi. İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana en az 600 bin çocuğun okula gidemediğini belirten Touma, pek çok okulun kapandığını, UNRWA okullarının ise sığınma yerlerine dönüştürüldüğünü kaydetti. Touma, “Bu demek oluyor ki, eğer bu savaş devam ederse bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız” dedi. Çocukların okuldan uzak kalma süresinin eğitimdeki kayıplarının telafisini zorlaştıracağının altını çizen Touma, son olarak çocuklar için ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

 

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