BioNTech/Pfizer: Hatırlatıcı doz Omicron varyantına karşı koruyor

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 2 dozunun, Omicron varyantına karşı yeterli antikor sağlamayacağı ve hatırlatıcı 3. doz aşının varyantı nötralize ettiği bildirildi.

BioNTech/Pfizer'dan yapılan açıklamada, laboratuvar çalışması sonuçlarının, şirketler tarafından üretilen aşının 2 dozunun Omicron varyantı karşısında daha az etkili olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada, laboratuvar çalışmasında aşının 3'üncü dozunun Omicron'u nötralize edici antikorlar sağladığının ortaya konulduğu bildirildi. Şirketler, laboratuvar sonuçlarının öncü bulgular olduğunu vurgulayarak, gerekirse sadece Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini duyurdu. AA

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