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12 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Bişkek'te 20 bin kişilik cami ve külliye yapılacak

12 Mart 2023, Pazar 10:30
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında Orta Say köyünde inşa edilecek İman Merkezi'nin (İman Borboru) temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yaptığı açıklamada, caminin 2 katlı olacağını ve 20 bin kişiyi ağırlayacağını söyledi.

Caparov, cami külliyesinde bir idari binanın, bir de medresenin yer alacağını dile getirdi.

Ülkedeki camilere gidenlerin sayısında büyük artış olduğuna dikkati çeken Caparov, "Cuma namazları için camilerde yer bulunamıyor. Yeni ibadethanelere ihtiyaç var. Yeni camilerin inşa edilmesine destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Yabancı yatırımcılarca projesi yürütülen cami ve külliyenin maliyetinin 51 milyon ABD doları olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Caparov, başkentte 321 milyon dolara mal olması beklenen 444 daireli rezidans, 1200 araç kapasiteli otopark ve 296 odalı 5 yıldızlı otelin yer alacağı modern ve çok işlevli kompleksin temelini de attı.

AA

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