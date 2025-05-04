Konuştuğunuz yetmez mi?

Elbette insanlar konuşa konuşa işlerini yaparlar, ancak bazı durumlarda konuşmaktan iş yapmaya vakit bulamayanlar da oluyor.

Herkesin bildiği ve gördüğü üzere Filistin ve Gazze başta olmak üzere pek çok bölgede zulüm ve haksızlıklar yaşanıyor. Bu haksızlıkları duyan her insanın zulme itiraz etmesi beklenir. Nitekim Gazze’de yaşananlara da büyük ölçüde insanî itirazlar yükseldi. Bu itirazların bir araya gelerek ‘dünya idarecileri’ni de uyandırması beklenir.

“Dünya idarecileri”nin sözlerine bakılırsa Gazze’de yaşanan zulmün farkına vardıkları söylenebilir. Çoğu idareciler İsrail’in zulmüne itiraz eden açıklamalara imza atıyorlar. Elbette bu beyanlar tebriki hak eder, ancak devlet başkanları ya da diğer ‘yetkili isimler’in itirazları sadece konuşmalarla sınırlı kalırsa bir netice alınabilir mi?

Misal olması bakımından son günlerdeki itirazlardan bir kısmını hatırlayalım:

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’in Gazze’ye insanî yardım girişini engellemesiyle ilgili, “İsrail’in Gazze’ye gerekli yardımların girişinde uyguladığı abluka korkunç. Acı çok büyük, ihtiyaç çok büyük, can kaybı çok fazla” demiş.

Polonya’nın BM Daimi Temsilcisi Krzysztof Szczerski ise, Gazze’ye 50 günü aşkın süredir insanî yardım ulaşmamasını “7 Ekim’den bu yana yaşanan en kötü insanî kriz” olarak değerlendirmiş. Szczerski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İsrail-Filistin meselesine ilişkin açık oturumda konuşmuş ve ateşkesin uygulanması için müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini belirtmiş. Szczerski ayrıca, Gazze’deki insanî krizin hafifletilmesi adına tüm taraflara acil adım atılması çağrısı da yapmış.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukukî sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Kuveyt adına söz alan Kuveyt’in Paris Büyükelçisi Abdullah Suleiman Majed Al-Shaheen, Mart 2025’ten bu yana İsrail’in, kasıtlı bir politika olarak Gazze’deki Filistinlileri aç bırakmaya başvurmasının son derece endişe verici olduğunu bildirmiş. Al-Shaheen ayrıca, “İşgalci güç, Gazze’ye tam bir kuşatma uyguladı ve özellikle UNRWA tarafından ulaştırılan insanî yardımları sistematik olarak engelledi” diye konuşmuş.

Lüksemburg adına söz alan Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Daire Başkanı Tobias Schell ise Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde, çoğu UNRWA personeli yaklaşık 400 insanî yardım görevlisinin öldürüldüğünü hatırlatmış. (aa.com.tr, 30 Nisan 2025)

Hepsi doğru ve hepsi güzel olan bu konuşmalar “salon”larda kaldıkça Gazze’nin yarası sarılabilir mi? Güzel konuşmalardan sonra sıra ne zaman “iş yapma”ya gelecek?