Neden hastalanırız?

Bir kavram

Nasılsınız can kardeşlerim iyi misiniz? İnşaallah iyisinizdir. Hep iyi olmak isteriz ama bazen hastalıklar da olur hayatta. Ben hiç hasta olmadım diyen yoktur aramızda. Toplum içine giren bizler için hastalık kaçınılmaz olabiliyor. Gelin hep beraber hastalıkların neden bize geldiğini öğrenelim.

Hastalar Risalesinde Bediüzzaman Hazretleri, hastalığı bir musibet olarak değil, Allah’ın rahmetini ve hikmetini yansıtan bir ders olarak ele alır. Hastalandığımızda ne kadar zayıf ve aciz olduğumuzu anlıyoruz ve Allah’a sığınıyoruz. O’ndan yardım istiyoruz.

Çocuklara gelen hastalıklar, onların ileride güç kazanıp hastalanmaması için bir çeşit aşı gibi onların bağışıklığını ve sabır duygusunu güçlendiriyor sevgili arkadaşlar. Manevî yönden ise, çocukların hastalıkla çektikleri sıkıntılar ahirette onlar için büyük sevaplar ve manevî makamlar kazandırıyor. Hastalıklar görünürde kötü ve zararlı gibi algılansa da arkasında İlâhî rahmetin, Allah’ın şefkatinin tecellîsi vardır.

Evet kardeşlerim, Rabbimizin ikramı olan hastalıklar geldiği zaman sabrederek daha da güçlenerek, sevap kazandığımızı düşünerek yolumuza devam edelim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın…