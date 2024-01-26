Bitir bu savaşı

İsrail’in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde öldürülen İsrail askeri Adam Bismut’ın kardeşi, düzenlenen cenaze töreninde Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz’ın üzerine yürüyerek, “Benim kardeşim boşuna ölmedi, savaşı durdur” diye bağırdı.

Gazze’nin orta kesimindeki çatışmalarda 22 Ocak’ta öldürülen 21 İsrail askerinin cenaze törenleri düzenlendi. Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, öldürülen askerden 35 yaşındaki Adam Bismut’un cenaze törenine katıldı. Tören sırasında Bismut’un kardeşi, Gantz’ın üzerine yürüdü. Törendekiler araya girerek öldürülen askerin kardeşini engelledi. Bismut’un kardeşi Gantz’a İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaparak, “Savaşı bitirmek zorundasın. Bitir şunu.. Bu savaşı bitir. Bitir şunu. Mecbursun. Benim kardeşim boşuna ölmedi” diye bağırdı. İsrail ordusu dün yaptığı açıklamayla, 22 Ocak’ta Gazze’nin orta kesiminde 21 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Bu arada İsrailli rehine yakınları ile onlara destek veren gruplar, Tel Aviv ve Kudüs’te gösteri düzenleyerek hükümete esirleri kurtarmak için anlaşma yapma çağrısında bulundu. AA

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