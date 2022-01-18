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18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

BM, Afganistan'a yardım ekibi gönderdi

18 Ocak 2022, Salı 16:40
Birleşmiş Milletler BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, Afganistan'ın Badgis vilayetinde meydana gelen depremin ardından hasar tespit değerlendirmesi yapmak ve insani yardım ulaştırmak için bölgeye ekip gönderildiğini duyurdu.

BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Sözcü Jens Laerke, Badgis'te bugün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından, son durumu değerlendirdi.

İlk belirlemelere göre depremde 26 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı ve yüzlerce evin hasar gördüğünü aktaran Laerke, depremden önce başlayan aşırı yağışların, vilayetteki kerpiç evleri sarsıntıya karşı zayıf hale getirdiğinin altını çizdi.

Laerke, "Evi yıkılan veya hasar gören insanlar akrabaları veya komşularına sığınmış durumdalar. Bölgeden gelen haberlere göre afetten etkilenenler yemek, barınak ve ısınma yardımlarına acil ihtiyaç duyuyor." dedi.

BM'ye bağlı ekibin yanı sıra diğer bazı kuruluşların da bölgede olduğunu kaydeden Laerke, an itibarıyla afetzedelerden bir kısmına sıcak yemek, su, hijyen ve sağlık ekipmanı ulaştırıldığı bilgisini verdi.

AA

Etiketler: BM, Afganistan, yardım ekibi
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