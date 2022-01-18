BM, Afganistan'a yardım ekibi gönderdi

Birleşmiş Milletler BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, Afganistan'ın Badgis vilayetinde meydana gelen depremin ardından hasar tespit değerlendirmesi yapmak ve insani yardım ulaştırmak için bölgeye ekip gönderildiğini duyurdu.

BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Sözcü Jens Laerke, Badgis'te bugün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından, son durumu değerlendirdi. İlk belirlemelere göre depremde 26 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı ve yüzlerce evin hasar gördüğünü aktaran Laerke, depremden önce başlayan aşırı yağışların, vilayetteki kerpiç evleri sarsıntıya karşı zayıf hale getirdiğinin altını çizdi. Laerke, "Evi yıkılan veya hasar gören insanlar akrabaları veya komşularına sığınmış durumdalar. Bölgeden gelen haberlere göre afetten etkilenenler yemek, barınak ve ısınma yardımlarına acil ihtiyaç duyuyor." dedi. BM'ye bağlı ekibin yanı sıra diğer bazı kuruluşların da bölgede olduğunu kaydeden Laerke, an itibarıyla afetzedelerden bir kısmına sıcak yemek, su, hijyen ve sağlık ekipmanı ulaştırıldığı bilgisini verdi. AA

Okunma Sayısı: 228

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.