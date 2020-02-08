BM’den İdlib uyarısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İdlib’de çatışmaların devam etmesinin Türkiye sınırında siviller için ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ‘’İdlib için sihirli bir çözüm varmış gibi davranamam ama uluslar arası işbirliği ve ciddî bir girişimle çözüm bulunabileceğine inanıyorum.’’ dedi. BM Güvenlik Konseyi, Suriye’nin kuzey batısında İdlib’de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplandı. BMGK’yi video konferans yoluyla bilgilendiren Pedersen, artan hava saldırları ve çatışmaların çok sayıda kişiyi yerinden ettiğini ve birçok sivilin vefat ettiğini söyledi. İdlib’de “insanî bir felâketin yaşandığını’’ belirten Pedersen, son iki ayda yüzlerce sivilin vefat ettiğini ve yarım milyon kişinin yerinden edildiğini kaydetti. Çatışmaların devam etmesinin Türkiye sınırında siviller için ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan ve yabancı terörist savaşçıların dağılma riskine dikkati çeken Pedersen, askerî bir yaklaşımın uluslar arası görüş ayrılıklarını daha da derinleştireceğini söyledi.

‘Felakete yol açabilir’

Pedersen BM üyesi iki ülke Suriye ve Türkiye’nin karşı karşıya gelmesinin ise bölge ve ötesinde bir felâkete yol açabileceği uyarısında bulundu. Geir Pedersen, “İdlib için sihirli bir çözüm varmış gibi davranamam, ama uluslar arası işbirliği ve ciddî bir girişimle çözüm bulunabileceğine inanıyorum.’’ dedi. BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise Aralık ayından bu yana Suriye’de 373 sivilin ve 3 insanî yardım çalışanının öldüğünü söyledi. Lowcock, İdlib’den kaçan 144 bin sivilin ise Türkiye’nin kontrolündeki Afrin, Azez ve El Bab’a gittiğini kaydetti.