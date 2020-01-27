BM'den 'iklim mültecisi' kararı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerde yaşayanlara sığınma hakkı tanınabileceği yönünde ilk kez karar aldı.

Söz konusu kararın sığınma hukukunda içtihat oluşturabileceği tartışılıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yeni Zelanda’ya iklim değişikliği sebebiyle daha önce yapılan bir sığınma başvurusunu BM’nin kararını göz önünde bulundurarak değerlendirmeye aldı. Kiribati Adaları’nda yaşayan bir kişi, iklim krizi sebebiyle deniz seviyesinin yükseldiğini ve yaşadığı bölgede hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek Yeni Zelanda’ya sığınma başvurusunda bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ise söz konusu başvuruyla ilgili, “İklim değişikliği sebebiyle topraklarını terk eden kişiler temel hakları tehdit altında olması durumunda ülkelerine geri gönderilemezler” şeklinde açıklama yaptı. Söz konusu kişinin sığınma başvurusu bu nedenle yeniden değerlendirmeye alındı. Euronews Türkçe

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