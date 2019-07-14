BM'den Libya'ya 'göçmen' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya'ya, Avrupa'ya geçmek isterken yakalanan göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezlerinin, şartlar uygun olmadığı için boşaltılıp, kapatılması çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Libya'da hükümetin kontrolündeki göçmen gözaltı merkezlerinde koşulların "korkunç" olduğunu aktardı. Göçmenlerin serbest bırakılmasını isteyen BM, Libya'ya göçmenlerin çevre bölgelerde barındırılması konusunda yardım etmeye hazır olduğunu da açıkladı. İki hafta önce başkent Trablus yakınlarındaki bir göçmen gözaltı merkezini hedef alan saldırıda 50'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin çoğu, Libya üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan Afrikalı göçmenlerdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, saldırının savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Libya'daki bu merkezlerde binlerce kişi tutuluyor. BBC Türkçe

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