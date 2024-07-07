BM’den Mavi Hat’ta itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan-İsrail sınırını temsil eden “Mavi Hat”ta artan gerginlikten derin endişe duyduğunu belirterek, itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcülük Ofisi’nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgede gerginliğin artmasının engellenmesi gerektiğine işaret edilerek, yanlış bir hesaplamanın ani bir şekilde bölgesel patlamaya yol açabileceği vurgulandı. “BM, Mavi Hat’ta artan gerginlikten derin endişe duyuyor. Dün karşılıklı gerçekleşen mübadele, kapsamlı savaş riskini artırıyor.” ifadesi kullanılan açıklamada, itidal çağrısı yapıldı. Açıklamada, diplomatik çözümün tek seçenek olduğunun altı çizilirken, tarafların çatışmaya son vermeleri ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararını uygulamaları talep edildi. AA

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