BM: Lübnan ‘pimi çekilmiş bomba’

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah arasındaki savaşın yayılması halinde bunun ‘pimi çekilmiş bomba’ etkisi oluşturabileceği uyarısında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yaptığı açıklamada, böyle bir savaşın özellikle Lübnan’ın güneyi için korkunç sonuçları olacağını söyledi. Lübnan’ı da içine alan bir savaşın Suriye’yi ve diğerlerini de içine çekeceği uyarısında bulunan Griffiths, “Bunun elbette Gazze Şeridi’ne ve Batı Şeria’ya da yansımaları olacaktır” diyerek durumu ‘son derece endişe verici’ olarak nitelendirdi. Öte yandan İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar tırmanırken, Tel Aviv’in yapay zeka kullanması Hizbullah’ı faaliyetlerini yeniden yeraltına taşımaya itti. Son gelişmelerin gerilla savaşını takip eden bir güvenlik sisteminden İsrail’in Hizbullah’ın üst düzey komutanlarını hedef almasını sağlayan askeri bir savaş sistemine dönüştüğünü göstermesinin ardından İsrail ordusunun teknolojiyle yürüttüğü savaşa Hizbullah, 2006 yılındaki savaşta olmayan güdümlü füzeler ve diğer ağır silahlarla karşılık verdi.