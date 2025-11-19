İsrail'in futboldan men edilmesi için çağrı üstüne çağrı

İrlanda futbolunun köklü kulüplerinden Bohemians, işgal altındaki Filistin topraklarında apartheid uygulayan İsrail'in üyeliğinin zaman kaybetmeden askıya alınması için tarihi bir girişimde bulundu.

Bohemians Kulübü tarafından kasım ayı başında İrlanda Futbol Federasyonu Genel Kurulunun gündemine getirilen ve büyük çoğunlukla kabul edilen önergeyle, UEFA ve FIFA tüzüklerini ihlal eden İsrail'in üyeliğinin askıya alınması, apartheid uygulamasına son vermezse futboldan men edilmesi talebi UEFA'ya götürüldü.

Başkent temsilcisinin federasyon genel kurulundaki iki üyesinden biri olan Bohemians Operasyon Direktörü Daniel Lambert, konuyla ilgili Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, "Futbol da dahil olmak üzere birçok konuda, gücün yüksek mevkilerdeki yöneticilerde değil, insanlarda olduğunu unutuyoruz. Biz basit bir önerge getirdik ve bu, UEFA kurallarının iki açık ihlaliyle ilgiliydi. Genel kuruldaki insanların yüzde 90'ının lehte oy kullanması gerçekten çok güven ve umut vericiydi." ifadelerini kullandı.

"İsrail, apartheid uyguluyor. Bu yadsınamaz bir gerçek"

UEFA'nın İsrail'in üyeliğini askıya almak zorunda olduğunu belirten Daniel Lambert, şunları kaydetti:

"UEFA'nın tüzüğü var ve bu tüzük futbolu yöneten en önemli kuralları oluşturuyor. Bir çocuğa topu tutamayacağını, kayarak tehlikeli bir şekilde birine müdahale edemeyeceğini söylüyorsak, bunlar temel kurallardır. Futboldaki en önemli kuralların bir ülke tarafından hiçbir yaptırım olmadan çiğnenebileceğini söylüyorsak, bu futbol için kötüdür. İsrail ve Filistin konusunda kimin görüşü ne olursa olsun, bir ülkenin bu kuralları çiğnemesi için hiçbir neden yoktur. Özellikle işgal altındaki topraklarda oynayan takımlar konusunda, geçen yıl Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği karara göre, İsrail apartheid uyguluyor. Bu yadsınamaz bir gerçek. Apartheid uygulandığını inkar edebilecek kimse yok."

Apartheidı destekleyen bir sistemin ödüllendirilemeyeceğini anlatan Lambert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Apartheid sadece dikenli teller, duvarlar ve insanları topraklarından kovmaktan ibaret değil. Bu, o toprakları ele geçirdiğinizde, futbol izleyebilmek için toplumu normalleştirmektir ve bununla doğrudan karşılaştırılabilecek tek örnek Güney Afrika. Herkes Güney Afrika'da apartheidın sona ermesinin iyi bir şey olduğu konusunda hemfikir ve Güney Afrika'da apartheidın yıkılmasında birçok şey rol oynadı. Bunlardan biri de spordu. Birçok spor dalında Güney Afrika'nın mücadele etme hakkı elinden alındı. Futbolda FIFA, apartheid sistemini desteklediği için Güney Afrika'yı askıya aldı ve sonra ihraç etti. Güney Afrika'ya karşı bu önlemi alabiliriz ve bu doğru bir önlemdi. Ama neden hiçbir önlem almıyoruz? İsrail askıya alınmalı ve işgal altındaki topraklardan takımları çekmezlerse ihraç edilmeli. Bu bir görüş değil, UEFA'nın kuralı. Bu yüzden, kendi kurallarını uygulayabileceklerini düşünmek istiyorum. Eğer uygulayamazlarsa, bu daha da büyük bir ikiyüzlülük olur ve o zaman ne olacağını göreceğiz."

"Gazze'deki soykırımı görüyoruz"

Avrupa ülkelerinde İsrail takımlarına karşı giderek artan tepkilerin azalmaması gerektiğini dile getiren Lambert, "Normalleştiremeyiz. Gazze'deki soykırımı görüyoruz ama aynı zamanda Batı Şeria'da mutlak bir apartheid sisteminin yayıldığını da görüyoruz. Bu hiç durmadı." dedi.

Tüm dünyanın Filistin topraklarının parçalanmasına, duvarların ve kontrol noktalarının dayatılmasına şahit olduğunu aktaran Lambert, "Filistin Milli Takımı ile konuştuğumuzda, kadın milli takımının antrenmana gitmelerini kısıtlıyorlardı. Geçmelerine izin vermiyorlardı. Her düzeyde bu acımasız bir apartheid sistemidir ve bu, on yıllardır her gün devam etmektedir. Bunu durdurmak için önlemler almalıyız. Bu ödüllendirilemez. Daha fazla dikkate alınması gereken noktalardan biri, işgal altındaki topraklarda oynayan takımların UEFA'dan fon almasıdır. Çoğu zaman bu paralar tesisler ve altyapı için harcanır. Yani UEFA fiziksel apartheidı doğrudan destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu, Barış Anlaşması'ndan tamamen ayrı bir konu"

Daniel Lambert, Barış Anlaşması nedeniyle İsrail'in futboldan men edilmesi baskısının azalmasıyla ilgili soruya, "Barış Anlaşması, bizim gündeme getirdiğimiz konularla alakasız. Bizim gündeme getirdiğimiz noktaların en önemlisi işgal altındaki topraklardaki takımlar. Takımlar Batı Şeria'da, Gazze'de değiller. Bu, Barış Anlaşması'ndan tamamen ayrı bir konu. Önemli olan nokta, işgal altındaki topraklarda altı takımın oynamasıdır. Bu takımlar apartheid sistemini daha da güçlendirmektedir. Sadece bu da değil, UEFA bu takımlara fon sağlıyor, yani birçok düzeyde kurallar ihlal ediliyor. Bunlar benim görüşüm değil, nesnel gerçekler. Kuralları korumak ve apartheid sistemine karşı baskı yapmaya devam etmeliyiz." cevabını verdi.

UEFA'ya sunulan önerge

İrlanda Futbol Federasyonu, 8 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulunda İsrail'in futboldan men edilmesi için UEFA'ya resmi başvuruda bulunma kararı aldı.

Bohemians Kulübü tarafından hazırlanan ve UEFA kurallarını ihlal ettiği için İsrail'in futboldan men edilmesine yönelik önergenin Avrupa futbolunun yönetim organına resmi olarak sunulması 74 oyla kabul edildi. Teklife 7 üye karşı çıkarken, 2 üye çekimser oy kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, İsrail'in Filistin Futbol Federasyonunun onayı olmadan işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerinde kulüpler kurarak FIFA (madde 73) ve UEFA (madde 5) tüzüklerini ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, etkili bir ırkçılıkla mücadele politikası uygulamayan İsrail'in UEFA tüzüğünün 7. maddesini de ihlal ettiği belirtildi.