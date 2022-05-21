BM, Sincan’ı ziyaret edecek

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret edeceği doğrulandı.

Uygur şehrinde 25 kişiden biri tutuklu BM İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, yerel basına yaptığı açıklamada, Yüksek Komiserin “Çin’e 6-7 günlük ziyaret gerçekleştireceğini ve Sincan’a da gideceğini” belirtti. Çin hükümetinin yabancı temsilcilerin üst düzey ziyaretleri için özel Kovid-19 düzenlemeleri olduğunu ifade eden Throssell, Bachelet’in karantinada kalmayacağını kaydetti. Ziyaretin kesin tarihi BM ofisi tarafından henüz doğrulanmazken, mayısın son haftasında yapılacağı öngörülüyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türkleri ve diğer etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri ve zorla çalıştırma iddialarının, Bachelet’in gündeminde olması bekleniyor. BM üyesi 43 ülke, 21 Ekim 2021’de New York’ta düzenlenen BM İnsan Hakları Komitesi Toplantısı’nda yaptıkları ortak açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 1 milyondan fazla kişinin “yeniden eğitim merkezi” adı verilen siyasi kamplarda alıkonulduğu, işkence, kötü muamele, insanlık dışı ve aşağılayıcı cezalandırma, zorla kısırlaştırma, cinsel şiddet ve çocukları ailelerinden ayırma gibi yaygın ve sistematik insan hakları ihlallerine maruz kaldığına dair iddialardan duyulan endişeyi dile getirmişti. AA

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