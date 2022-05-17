Uygur şehrinde 25 kişiden biri tutuklu

Çin’de Uygurların yoğun olarak yaşadığı Sincan bölgesinin güneyindeki Konaşehir kentinin, dünyada tutukluluk oranının en yüksek olduğu yer olduğu duyuruldu.

Haber ajansı Associates Press’in (AP) edindiği verilere göre, nüfusu 267 binin üzerinde olan bu yerleşim yerindeki her 25 kişiden biri terör bağlantılı suçlardan tutuklandı. On binden fazla Uygur’un adının yer aldığı bir listeye ulaşan ve bu isimleri kısmen doğrulayan ajans, söz konusu kişilere verilen hapis cezalarının iki yıl ile 25 yıl arasında değiştiğini ve ortalama hükmün dokuz yıl olduğunu bildirdi.

AP, listede erkek ya da kadın, genç ya da yaşlı, toplumun her kesiminden insan bulunduğunu ancak hepsinin Uygur kökenli olma noktasında birleştiğini kaydetti. Ajansa konuşan uzmanlara göre, bu durum insanların sadece Uygur oldukları için hedef alındıklarının açık bir göstergesi. Çinli yetkililerse bu iddiayı reddediyor. Sincan Özerk Bölgesi sözcüsü Elican Anayat, AP’ye yaptığı açıklamada, tüm cezaların kanunlar uyarınca verildiğini belirterek “Uygurlar dâhil, belli bir etnik grubu, bölgeyi ya da dini özellikle hedef almalarının asla söz konusu olmadığını” savundu.