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13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

BM: Sivillerin hayatı tehlikede

12 Haziran 2022, Pazar 17:00
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus’ta iki silahlı grup arasında çıkan çatışmaların sivillerin hayatını tehlikeye attığını bildirdi.

UNSMIL konuya dair resmi internet sitesinden yazılı açıklama yayımladı. Libya’nın siyasi ve güvenlik aktörleri azami itidal göstermeye çağrılan açıklamada, “UNSMIL, Birleşmiş Milletlerin, uluslararası ortakların ve Libyalıların, ulusal seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir anayasal çerçeve oluşturmayı amaçladığı hassas bir dönemde çatışmaların yaşanmasından derin endişe duymaktadır.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Libyalıların ülkenin kırılgan istikrarını korumak için tüm anlaşmazlıkları diyalog yoluyla ele alması çağrısında bulunuldu.

AA

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