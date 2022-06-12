BM: Sivillerin hayatı tehlikede

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus’ta iki silahlı grup arasında çıkan çatışmaların sivillerin hayatını tehlikeye attığını bildirdi.
UNSMIL konuya dair resmi internet sitesinden yazılı açıklama yayımladı. Libya’nın siyasi ve güvenlik aktörleri azami itidal göstermeye çağrılan açıklamada, “UNSMIL, Birleşmiş Milletlerin, uluslararası ortakların ve Libyalıların, ulusal seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir anayasal çerçeve oluşturmayı amaçladığı hassas bir dönemde çatışmaların yaşanmasından derin endişe duymaktadır.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Libyalıların ülkenin kırılgan istikrarını korumak için tüm anlaşmazlıkları diyalog yoluyla ele alması çağrısında bulunuldu.
AA