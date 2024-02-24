"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 55

BM: Sudan’daki ihlaller, savaş suçu sayılabilir

24 Şubat 2024, Cumartesi 23:32
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Sudan’da devam eden çatışmalarda düzinelerce kişinin şiddet türlerine maruz kaldığını ve bu saldırıların savaş suçları kapsamına girebileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Nisan 2023’ten bu yana Sudan’da devam eden iç savaştaki ihlallere ilişkin rapor yayımladı. 

Sudan’da çatışmaların başlangıcından 15 Aralık 2023’e kadar olan dönemi kapsayan rapor, son dönemde yardım grupları ve insan hakları gözlemcilerinin büyük ölçüde erişemediği ülkedeki ihlalleri belgeliyor. 

Raporda, en az 118 kişinin tecavüz dahil cinsel şiddet mağduru olduğu ve saldırıların çoğunun paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından evlerde ve sokaklarda gerçekleştirildiği belirtildi. 

Raporda ayrıca bir kadının “bir binada gözaltına alındığı ve 35 gün boyunca defalarca cinsel saldırıya maruz kaldığı” bildirildi. BM raporunda çatışmanın her iki tarafının da çocukları silah altına aldığı kaydedildi. 

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bu ihlallerden bazılarının savaş suçu sayılabileceğini belirterek, istismar ve insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin hızlı, kapsamlı ve bağımsız soruşturmalar yapılması çağrısında bulundu. 

Türk, “Neredeyse bir yıldır, anlamsız çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin sonu gelmez şekilde devam ettiği Sudan’dan ölüm, acı ve çaresizlik hikayeleri geliyor. Silahların susturulması ve sivillerin korunması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı. 

Rapor, 300’den fazla mağdur ve tanıkla yapılan görüşmelerin yanı sıra, birçok Sudanlının kaçtığı komşu ülkeler Etiyopya ve Çad’da yapılan görüşmeleri ve çatışma bölgelerinde çekilen fotoğraf, video ve uydu görüntülerinin analizine dayanıyor.

Sudan’da iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. HDK ve ordu, Aralık 2018’deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in Nisan 2019’da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021’de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti. Ordu ve HDK’nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK’nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti. BM’ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan’daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi öldü, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

AA

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşsize kaynak yok

    Gereksiz savaş dünyayı değiştirdi

    BM: Sudan’daki ihlaller, savaş suçu sayılabilir

    Eski İspanyol futbolcu Müslüman oldu: ''Hayatımın en iyi dönemindeyim''

    Yerli ve milli aşıya ne oldu?

    Enflasyonda kontrol kaybedildi

    Filistin’i sömürmeye hakkı yok

    Gazze’de bir savaş suçu daha

    İspanya: İsrail'e silah vermeyin

    Sınır Tanımayan Doktorlar: Filistinli çocuklar ölmek istiyor

    Meteoroloji'den çığ uyarısı

    Marmara Denizi'nde denizanası artışı

    BM Güvenlik Konseyinden Rusya'ya Ukrayna topraklarından çekilme çağrısı

    Çin Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem

    ABD'den Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım

    Avustralya'daki yangınlarda 14 bin hektar alan kül oldu

    İsrail 140 gündür Gazze'ye saldırıyor: 29 bin 514 Filistinli şehit oldu

    MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı

    Seçim sonrası zamlar geliyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Rejimin isim babası
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yıldönümü kutlamalarımız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Gerçeklerle yüzleşmek
    Adnan NACİR

    Tech Aday
    Risale-i Nur'dan

    Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez
    Misbah ERATİLLA

    Ona selam vermeyi yasaklamışlardı
    Rifat OKYAY

    Bir kademe ve bir sır
    Abdil YILDIRIM

    Hayatın hayatı
    Zeynep ÇAKIR

    Size bir güzellik yaptım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.