BM: Suriye’de yıllarca vahşet yaşanmış

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Sednaya Hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerinden gelen görüntülerin, Suriyelilerin yıllardır katlandığı ve bildirdiği akıl almaz vahşeti net şekilde vurguladığını kaydetti.

Pedersen, Suriye’de Beşşar Esad rejimi döneminde Sednaya Hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerinde yapılan işkence ile zulümlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Sednaya Hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerinden gelen görüntüler, Suriyelilerin yıllardır katlandığı ve bildirdiği akıl almaz vahşeti net şekilde vurguluyor.” ifadelerini kullanan Pedersen, kapsamlı belgelere ve tanıklıklara rağmen bunların hapishanedeki sistemli dehşetin sadece görünen yüzü olduğunu bildirdi. Pedersen, “Bu görüntüler, gözaltına alınanların, ailelerinin ve sevdiklerinin katlandığı tarifsiz acı ve ızdırabın derin bir kanıtıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda kararlı ve şefkatli bir eylem zamanı olduğuna işaret eden Pedersen, rejim tarafından gözaltına alınanların, kaybolanların ve yakın zamanda serbest bırakılanların ailelerinin, tıbbi bakım, psikolojik destek, hukuki yardım ve güvenli barınak dahil acil desteğe ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.