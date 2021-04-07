Bolsonaro ile Putin arasında 'aşı' görüşmesi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının satın alınmasını ve Brezilya'da üretimini konuştu.
Brezilya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, telefon görüşmesinde, Sputnik V aşısının alımı ve üretimi ile iki ülke arasındaki ticaret, savunma, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği konularını ele aldı.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ve Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA) Başkanı Antonio Barra Torres de katıldı.
Bolsonaro, sosyal medya hesabından görüntülerini paylaştığı görüşmenin, çok verimli geçtiğini ve ilaç düzenleme kurumunun onay vermesinin ardından Sputnik V aşısına ilişkin problemin çözüleceğini belirtti.
AA