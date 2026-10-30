Nevşehir'de peribacalarındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak öldüğü belirlendi.

Enkazda yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla ölü sayısı 3'e yükseldi.

Yaralanan 5 kişi kentteki hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Vali Hüseyin Kök, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 15.15 sularında Göreme beldesinde meydana gelen kaya kayması doğal afeti neticesinde hemen olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında, 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralı olarak hastanelere sevkini sağladıklarını belirten Kök, "An itibarıyla arama kurtarma çalışmalarımız tamamlandı. Öncelikle devletimizin bütün unsurlarını, AFAD'ımız, emniyetimiz, jandarmamız, sağlık teşkilatımız, yerel yöneticilerimiz, büyük bir hassasiyet ve incelikle olaya müdahale ettik." diye konuştu.

Vefat eden 3 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Kök, şunları kaydetti:

"5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu. Sağlık durumları son derece iyi. Geriye kalan bir yaralımızda da kalça kırığı mevcut. Şu an itibarıyla hastanede tedavi oluyor. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Meydana gelen bir doğal afet, tüm yurtta olduğu gibi bölgemizde de aşırı yağışlar meydana geldi. Olayın bütün yönleriyle araştırılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlattı. Büyük bir ihtimalle ilgili bakanlıklar da idari soruşturmayı başlatacaktır. Valilik olarak biz de idari soruşturma başlatacağız. İdari ve adli soruşturmanın sonucunda olayın bütün yönleriyle açıklığa çıkmasını arzu ediyoruz. Son derece üzgünüz. Arzumuz, böyle bir olayın yaşanmamasıydı ama doğal afet, aşırı yağış, zemindeki kayma. Dileriz bundan sonra benzerini yaşamayız, hiçbir can kaybı, yaralı olmaz. Ekiplerimize, emeğe geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum."

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 5 bilirkişi görevlendirildiğini belirten Vali Kök, olayda ölenlerden 2'sinin Türk vatandaşı olduğunu ifade etti.

Vefat eden 3 kişinin kimlikleri belirlendi

Göreme Açık Hava Müzesi civarında etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının enkazında yürütülen çalışmalarda ulaşılan cesetlerin Fatih Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'e (37) ait olduğu belirlendi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Fransız uyruklu Nael Mgattaf'ı (8) ziyaret etti.

Vali Kök, küçük çocuğun babasıyla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayda yaralanan 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Ölen Fatih Eray Tuna'nın, Sakarya'da yayın yapan yerel haber kuruluşunun imtiyaz sahibi olduğu, Tuna çiftinin temmuz ayında evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Nevşehir'imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet başsavcıvekilimiz ve 2 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir."

Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Gürlek, arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanması temennisinde bulundu.

Bakan Gürlek, "Nevşehir'imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasının çökmesi sonucu yaralanan 5 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nevşehir Göreme beldesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kaya düşmesi olayında etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayda hayatını kaybeden 3 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 5 kişinin genel sağlık durumları iyi olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor, süreci yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."

Bakan Çiftçi: Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasının çökmesi olayının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Göreme'de meydana gelen peribacası çökmesinin ardından ekiplerin fedakarca ve titizlikle yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Olay sonucunda 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralı kurtarıldığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Allah milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."