Boris Johnson istifa baskısı altında

İngiltere'de dün iki üst düzey bakanın istifasıyla başlayan hükümet krizi bugün yeni istifalar getirdi.

Kabinenin güçlü isimlerinin desteğini korumayı şimdilik başarmış görünen Başbakan Boris Johnson, halkın kendisine verdiği yetkiyle görevini sürdürme niyetinde olduğunu belirtti, ancak istifa mektupları ve çağrıları arka arkaya geliyor. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda haftalık düzenlenen başbakana yönelik soru-cevap bölümünde Johnson hem muhalefet partisi liderleri, hem de kendi partisinden milletvekilleri tarafından istifa baskısıyla karşı karşıya kaldı. Ancak başbakan hayat pahalılığı krizinin şiddetlendiği ve Ukrayna'da savaşın sürdüğü bir dönemde görevine devam edeceğini vurguladı. Euronews Türkçe

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