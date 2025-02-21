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Borrell’den, Trump’ın tehcir planına sert tepki: Savaş suçu

21 Şubat 2025, Cuma 22:56
Eski AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını savaş suçu olarak nitelendirerek, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

AB, Trump’a teslim olamaz

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Donald Trump'ın, " Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme" planı ile "savaş suçu işlemeyi teklif ettiğini" söyledi.

Borrell, İspanyol radyosu Cadena Ser'e yaptığı açıklamalarda, Trump'ın Gazze planını ilk duyduğunda "onun adına utanç duyduğunu" dile getirerek, "İnsanları zorla yerlerinden edemezsiniz." dedi.

Gazze'de çok fazla acı yaşandığını vurgulayan eski AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Keşke binlerce ölü, on binlerce sakatlanmış çocuk ve halen serbest bırakılmayı bekleyen rehine olmasaydı. Orada yaşanan devasa drama rağmen birilerinin gelip çözümün Gazze'yi güneyin tatil köyü yapacağını söylemesi bana gerçekten içler acısı geliyor." ifadelerini kullandı.

Her şeyden önce, ABD Başkanı Trump'ın "rahat bir şekilde Gazze planını söylemesi, büyük bir savaş suçu işleyeceğini duyurması karşısında şaşkınlık yaşadığını" aktaran Borrell, "Sivil bir nüfusu topraklarından sürmek, uluslararası hukukta bir savaş suçu olarak sınıflandırılır. Bunu yapacağını söylemek, bu kadar sakin kalmak ve ne Avrupa ne de dünya tarafından bu konuda sarsıcı ya da en azından tutarlı bir tepki verilmemesi çok şaşırtıcı." açıklamasında bulundu.

Borrell ayrıca, "Trump'ın ülkesine ve müttefiklerine karşı eylemlerinden dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesini yaptırımla tehdit etmesinden de özellikle endişe duyduğunu" vurgulayarak, "Bunlar, yaşadığımız dünya için çok ciddi şeyler. Bu, güç karşısında hukukun son araçlarının terk edilmesidir ve burada çok daha açık bir şekilde karşılık vermemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.

AA

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