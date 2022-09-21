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21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Brezilya Amazonları'nda gidişat çok kötü

21 Eylül 2022, Çarşamba 11:36
Dünyanın en büyük yağmur ormanları Brezilya Amazonları'nda bu yılın ilk 9 ayında çıkan yangın sayısı 2021'in tamamında çıkan yangınları geçti.

Brezilya basınında çıkan ve Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünün (INPE) verilerine dayandırılan habere göre, Amazonlarda geçen yıl 75 bin 90, bu yılın ilk 9 ayında ise 76 bin 587 orman yangının çıktığı belirlendi.

Bölgede mayıs ayından bu yana geçen yıla oranla her ay daha fazla yangının meydana geldiği, eylül ayında bir haftada görülen 18 bin 374 yangının, Eylül 2021'den yaklaşık yüzde 10 daha fazla olduğu kaydedildi.

Çevreci örgüt Greenpeace'den yapılan açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Ocak 2019'da göreve gelmesinden bu yana bölgede yıllık ortalama ormansızlaşma oranının önceki on yıla kıyasla yüzde 75 arttığı, bu durumun hükümetin "sıfır ormansızlaşma" sözüyle çeliştiği belirtildi.

Uzmanlar, Amazonlardaki orman yangınlarının büyük çoğunluğunun yasa dışı çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan kişilerce ağaçların yakılarak arazi açılmaya çalışılması nedeniyle çıktığını belirtiyor.

Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlardaki orman tahribatının artmasında Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanın imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını savunuyor.

Göreve gelmeden önce Amazonları ticari kullanıma açma sözü veren ve ekim ayındaki genel seçimlerde yeniden seçilmek için yarışan Bolsonaro, Nisan 2021'de düzenlenen İklim Zirvesi'nde ülkesindeki yasa dışı ormansızlaşmayı 2030 yılına kadar sıfıra indirme sözü vermişti.

AA

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