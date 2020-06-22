"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Breziya, Meksika ve Hindistan'da bilanço günden güne ağırlaşıyor

22 Haziran 2020, Pazartesi 13:08
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 641, Meksika'da 1044 ve Hindistan'da 445 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 641 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 50 bin 617'ye, vaka sayısı da 17 bin 459 artarak 1 milyon 85 bin 38'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 875 kişinin ölümüne neden olan virüs, 96 bin 133 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1044 kişi öldü 

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1044 artarak 21 bin 825’e yükseldi. 

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 343 artışla 180 bin 545’e çıktı. 

Virüse rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 135 bin 279 olarak kaydedildi. 

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. 

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle ölmüştü

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 445 kişi öldü 

Hindistan'da son 24 saatte 14 bin 821 yeni tip koronavirüs vakası görüldü. 

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 425 bin 282'ye yükseldiği belirtildi. 

Açıklamada, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 445 kişinin öldüğü, toplam ölü sayısının 13 bin 699'a çıktığı kaydedildi. 

Ülkede Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 9 bin 496 artışla 237 bin 196’ya yükseldi. 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor. 

AA

Okunma Sayısı: 324
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'de en zor arayış...

    Rusya'da vaka sayısı 592 bine ulaştı

    Güney Kore'de 'ikinci dalga' endişesi

    'Hürkuş uçağımız kaza geçirdi, pliotlarımızın durumları iyi'

    Libya'dan Sisi’ye bir tepki daha

    Bakan Soylu, Bursa'daki son duruma ilişkin bilgi verdi

    Evlat nöbeti 294. gününde: '6 yıldır kan ağlıyoruz'

    'Yaşadığım acıları bilselerdi...'

    Breziya, Meksika ve Hindistan'da bilanço günden güne ağırlaşıyor

    ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye ilişkin açıklamalar

    ABD'de gençlerdeki vaka artışları endişelendiriyor

    Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı

    Bursa - Kestel'de aranan 4 kişiden 3’ünün cesedine ulaşıldı

    İsraf ve yolsuzlukla İslam ekonomisi olmaz

    Halkın Meclisten birinci talebi adalet

    Bursa - Kestel'deki sel afetinde 2 kişi öldü, 4 kişi aranıyor

    MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

    Galatasaray, sahasında 1 puana razı oldu

    Çevremdekiler tedbir almıyor

    En Çok Okunanlar

    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Kur’ân’ı hıfzetmesi
    Genel

    İsraf ve yolsuzlukla İslam ekonomisi olmaz
    Genel

    Halkın Meclisten birinci talebi adalet
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Nedir bu hazımsızlık?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Süleyman Demirel kadar…
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban Bayramı yaklaşıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin siyasete getirdiği orijinal yaklaşım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    Tünelin ucundaki ışıktan ayırma gözlerini
    Risale-i Nur'dan

    İman, hakikî kardeşlik bağını tesis eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.