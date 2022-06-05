Bu savaş artık bitsin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın Ukrayna saldırısının 100. gününde Cuma günü yaptığı açıklamada, savaşın bir an önce bitirilmesi çağrısı yaptı.

Çatışmaların sonlandırılmasının müzakereler ve diyalogdan geçtiğini belirten Guterres, BM’in bu türden çabaları destekleyeceğini söyledi. DW’deki habere göre Guterres, “Tarafların savaşı bitirmek için göstereceği samimi çabalar Ukrayna için, Rusya için ve dünya için daha iyi olacaktır” dedi. Guterres, savaş alanında ihtiyacı olan herkesin insani yardım götürenlere erişiminin engelsiz bir şekilde sağlanması çağrısı yaptı. Haber Merkezi

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