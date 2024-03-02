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3 MART 2024 PAZAR - YIL: 55

Bu soykırım değil de ne?

02 Mart 2024, Cumartesi 23:21
İSRAİL ORDUSUNUN 7 EKİM 2023’TEN BERİ SİVİL YERLEŞİM YERLERİ, HASTANE, OKUL VE YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI BARINAKLARI DA HEDEF ALAN SALDIRILARINI SÜRDÜRMESİNİN YANI SIRA İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİNİ ENGELLEMESİ SEBEBİYLE FİLİSTİNLİLERİN YAŞADIĞI ‘SOYKIRIM’ RAKAMLARLA DA ORTAYA KONULDU.

2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde büyük bir insani felaket yaşanıyor

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nde 146 gündür düzenlenen saldırılarda 13 bin 230 çocuk ve 8 bin 860 kadının öldürüldüğü kaydedildi. Buna göre saldırıların başladığı günden bu yana İsrail’in Gazze’de günde 151’den fazla kadın ve çocuğu öldürdüğü ifade edildi. Yüzde 70’i kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin kişinin halen enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken, hastanelere getirilen ölü sayısının 30 bin 139, yaralı sayısının ise 71 bin 217 olduğu bildirildi. İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 2 bin 627 katliam gerçekleştirdiği belirtildi. Sağlık sektörünü de hedef alan İsrail’in, Gazze’de 340 sağlık çalışanı ve 47 sivil savunma görevlisini öldürdüğü aktarıldı. Gazze’de 132 gazetecinin İsrail saldırılarında öldürüldüğüne dikkati çekildi. 

350 BİN KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı. Hayati tehlikesi bulunan ve Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu aktarıldı. Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 700 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla “Hepatit A” vakasının tespit edildiği bilgisi verildi. Gazze’de60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

GAZZE ŞERİDİ’NDE 2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail ordusunun, 160 hükümet tesisi ile 100 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 305 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze’de 211’ini tümüyle yıktığı 281 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu bildirildi. Gazze’de İsrail’in 154 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 124 ambulansı da kullanılmaz hale getirdiği belirtildi. İsrail’in Filistin’in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze’de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı aktarıldı.

AA

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