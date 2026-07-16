"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binasında bomba ihbarı paniği

16 Temmuz 2026, Perşembe
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhurbaşkanlığı binası, bomba ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde yapılan bomba ihbarının ardından güvenlik ekipleri harekete geçti ve Cumhurbaşkanlığı binası boşaltıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, kontrollerin tamamlanmasının ardından herhangi bir tehlikeye rastlanmadığı ve çalışma düzeninin normale döndüğü bildirildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, benzer tehdit içerikli mesajların Sofya, Varna ve Burgaz kentlerindeki bazı kurumlara da gönderildiğini açıkladı.

Yetkililer, söz konusu kurumlarda belirlenen prosedürler kapsamında kontrollerin yapıldığını ve şu ana kadar herhangi bir tehlikeli unsura rastlanmadığını bildirdi.

Bulgaristan'da temmuz başından bu yana farklı kentlerde çok sayıda bomba ihbarı yapılmış, çeşitli kamu kurumları ve adliyeler tehdit mesajlarının hedefi olmuştu.

Güvenlik birimleri, ihbarların kaynağına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki barajlarda son 10 yılın en düşük 2. su seviyesi: % 59,71

    Çocuk ve ergenlere özel sigara bırakma polikliniği hizmete açıldı

    Gazprom hisseleri son 17 yılın en düşük seviyesini gördü

    Acil yargı değil, adil yargı olsun

    Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binasında bomba ihbarı paniği

    Akaryakıta çifte zam geliyor

    Ankara’da NATO Zirvesi-2

    Bursa Büyükorhan'da orman yangını

    9 ayda 3600'den fazla ateşkes ihlalini ancak İsrail gibi bir terör şebekesi yapar

    Muğla-Milas'taki orman yangını "büyük ölçüde" kontrol altında

    ABD'nin İran'a düzenlediği son saldırılarda 30'dan fazla sivil öldü, 260 kişi yaralandı

    Milli irade hakim olsun - On yılın ardından 15 Temmuz'un muhasebesi yapılmalı

    Suçluyla suçsuz birbirinden ayrılsın

    Eski rejim tasfiye oluyor

    Emekliler de iş arıyor

    Türkiye’de bağımsız bir yargı istiyoruz

    'Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yaptığı füze saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz'

    Huzuru İslâm’da buldular: İki İngiliz kadın daha Müslüman oldu - “Sanki eve dönmüş gibi hissettik”

    İspanya, Fransa'yı eleyerek finale yükselen ilk takım oldu - Fransa, bu kez finali göremedi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    On yılın ardından 15 Temmuz (2)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Akaryakıta çifte zam geliyor
    Genel

    Acil yargı değil, adil yargı olsun
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İstanbul'daki barajlarda son 10 yılın en düşük 2. su seviyesi: % 59,71
    Genel

    Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binasında bomba ihbarı paniği
    Genel

    Gazprom hisseleri son 17 yılın en düşük seviyesini gördü
    Genel

    Çocuk ve ergenlere özel sigara bırakma polikliniği hizmete açıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.