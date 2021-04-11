Bulgaristan’da Müslüman ve Türklerden 27 milletvekili

Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda Müslüman ve Türk azınlıktan 27 milletvekili yer alacak.

Bulgaristan’da 4 Nisan’da yapılan parlamento seçimi sonucu milletvekillerin isimleri belirlendi. Merkez Seçim Komisyonunun (ZİK) yayınladığı listeye göre 240 milletvekilinin 27’sinin Türk kökenli ve Müslüman olduğu dikkati çekti. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi 45. Parlamentodaki milletvekili sayısını 4 artırarak, 30 kişilik bir gruba sahip olacak. HÖH geleneksel olarak Türk kökenli ve Müslüman Bulgaristan vatandaşlarına en geniş yer veren güç olarak, gurubunda bu etnik ve dini kökenden 25 milletvekili bulunduracak. AA

Okunma Sayısı: 149

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.