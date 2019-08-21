Çavuşoğlu'ndan AB'ye çağrı: Siyasi engelleri birlikte aşalım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği sürecinde de biz her zaman AB'ye diyoruz ki 'Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım.' Teknik engelleri birlikte aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var." dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanyası Bilgilendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayesinde, AB Türkiye Delegasyonu iş birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde TBB hizmet binasında düzenlendi.

Açılış oturumunda konuşan Çavuşoğlu, dünyadaki gelişmeler karşısında yerel yönetimlerin sorumluluğunun da arttığını belirterek, yaşam kalitesini arttırmak için şehirlerin kalkınmasının yanı sıra bisiklet ve yürüyüş yolu gibi hizmetlerin de teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine dahil olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bildiğim kadarıyla dünyada şu ana kadar 37 ülkeden binden fazla şehrin dahil olduğu bu etkinliği iyi bir şekilde tanıtırsak daha fazla ülke ve ülkemizden de daha fazla şehir katılabilir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kampanyanın bu yılki teması olan "Birlikte Yürüyelim!" ifadesinin çift anlam taşıdığına vurgu yaparak, "Avrupa Birliği sürecinde de biz her zaman AB'ye diyoruz ki, 'Birlikte yürüyelim, zorluklar varsa da birlikte aşalım.' Teknik engelleri birlikte aşarız ama özellikle siyasi engelleri de birlikte aşmamızda fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılı entegrasyon politikaları için yerel yönetimleri desteklemek gerek"

Çavuşoğlu, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, popülizm gibi sınamalarla mücadele sürecinde yerel yönetimlerin yapacakları çalışmalarla "birlikte yaşama kültürü ile ilgili farkındalık yaratarak" bu olumsuz eğilimleri tersine çevirebileceğini söyledi.

Türkiye'de birçok şehirde bazen sosyal sorunlara da sebep olan düzensiz göçmenler olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu göçmenlere sadece güvenlik açısından mı, sorun açısından mı bakıyoruz, yoksa insani açıdan da bakabiliyor muyuz? Böyle bakamayan ülke ve şehirlerin göçmen düşmanı politikalar izlediğini ve bu politikaları savunan partilere desteğin de giderek arttığını görüyoruz. Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır. Buradan bu çağrıyı yapmak istiyoruz."

Konuşmasının ardından kendisine bisiklet hediye edilmesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Bisiklet sürmeyi bilmiyorum dedim, bisiklet hediye geldi. Keşke araba sürmeyi bilmiyorum deseydim de araba gelseydi." ifadelerini kullandı.