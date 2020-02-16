Çekirge istilası

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika’da tarım alanları ile otlakları istila eden çekirge sürülerinin kontrol altına alınamaması halinde Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Somali’de açlık tehlikesinin baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) Dominique Burgeon, çekirgelerin gıda krizine yol açacağını kaydetti. Çekirge istilasını kontrol altına alma girişimleri şimdiye dek başarılı olmadı. Havadan tarım ilaçları (pestisit) püskürtmenin en etkili yöntem olduğu, ancak bu ülkelerde kaynakların yetersiz olduğu ifade ediliyor. Şimdiden yüz milyarları bulan çekirge sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

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