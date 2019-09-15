Cezayir, cumhurbaşkanını 12 Aralık'ta belirleyecek

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanı seçimlerinin 12 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

Devlet televizyonundan Cezayirlilere seslenen Bin Salih, "Anayasanın bana verdiği yetkiler çerçevesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 12 Aralık'ta yapılması yönünde karar aldım. Bugün seçmenlere oylamaya katılma çağrısı yapan kararnameyi imzaladım." ifadelerini kullandı.

Ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma zamanı olduğunu belirten Bin Salih, seçim tarihinin devleti yenileme ve birlikte çalışma sürecinin başlangıcı olması için gayret gösterilmesini istedi.

Cezayir anayasası, seçmenlere oylamaya katılma çağrısı yapan kararname imzalandıktan sonra 90 gün içinde seçimlerin yapılmasını öngörüyor.

Yüksek Seçim Komisyonunun bugün 50 üyesi belirlenmiş, başkanlığına da eski Adalet Bakanı Muhammed Şerafi getirilmişti. Daha sonra Bin Salih, Muhammed Şerafi ile komisyon üyelerini kabul etmişti.