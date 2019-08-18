Cezayir’de “Akîller Heyeti” kuruldu

Cezayir’de siyasî sorunların aşılabilmesi için bir yöntem bulması amacıyla aralarında eski bakanlar, sendikacılar ve araştırmacıların da yer aldığı 41 kişilik Akîller Heyeti oluşturuldu.

Ulusal Diyalog Komitesi koordinatörlerinden Kerim Yunus, başşehir Cezayir’de düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Diyalog Komitesine bağlı olan Akîller Heyeti’ne eski Spor ve Gençlik bakanları Kemal Buşame, Muhammed Aziz Dirvaz ve Mulidi İsavi’nin yanı sıra ekonomistler ve anayasa uzmanlarından 41 kişinin atandığını ifade etti. Heyetin, Ulusal Diyalog Komitesi için bir danışma kurulu niteliğinde olacağını belirten Yunus, heyetin ülkenin içinde bulunduğu siyasî sorunların aşılabilmesi ve cumhurbaşkanlığı seçimine sağlıklı bir ortamda girilebilmesi amacıyla uzlaşmacı bir yöntem bulma konusunda çalışacağını kaydetti. AA

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