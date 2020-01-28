Cezayir’de savaş uçağı düştü

Cezayir’in kuzeydoğusundaki Ummul Bevaki eyaletinde Su-30 savaş uçağı düştü.

Algerie 24, Cezayir’in kuzeydoğusundaki Ummul Bevaki eyaletinde askeri bir uçağın düştüğünü bildirdi. Habere göre, uçakta bulunan iki pilot öldü. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. El-Nahar TV kanalı düşen uçağın Rus yapımı Su-30MKA olduğunu belirtti. El-Nahar, Cezayir Hava Kuvvetleri envanterinde onlarca Su-30MKA savaş uçağı bulunduğunu kaydetti. Suhoy şirketi tarafından Hindistan ve Malezya’ya ihraç edilen Su-30MKI ve Su-30MKM uçakları temelinde geliştirilen Su-30MKA, sadece kabin ekipmanlarında biraz farklılık gösteriyor. İlk uçuşu 2007’de gerçekleştirilen Su-MKA savaş uçaklarından Cezayir aynı yıl 28 adet satın aldı.

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