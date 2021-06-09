Çiçek bahçesi yaptılar

Kanada’nın London şehrinde 6 Haziran gecesi meydana gelen terör saldırısında aynı aileden dört kişinin can verdiği nokta, taziye için gelenlerle adeta çiçek bahçesine dönüştü.

Müslümanlar, yanınızdayız

London şehrinin Hyde Park ile South Carriage caddelerinin kesişme noktasında meydana gelen saldırıda, 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna Afzaal ve Salman Afzaal’ın 74 yaşındaki annesi, kaldırımda akşam yürüyüşü yaptıkları sırada üzerlerine sürülen kamyonetle katledilmişti. Saldırıda ağır yaralanan ailenin en küçük ferdi Fayez Salman (9) ise halen hastanede yaşama mücadelesi veriyor.

Saldırı bölgesinin, polis soruşturmasının tamamlanması ile birlikte yaya ve araç trafiğine açılmasının ardından, olay yerini ziyaret eden Müslümanlar gözyaşları ile duâ ederken Kanadalılar da getirdikleri çiçek buketleriyle bölgeyi donatıyorlar.

Aileleri ile gelen çocukların da oyuncaklarını bıraktığı bölgede, bazı Kanadalıların birbirine sarılarak ağladıkları gözlendi.

