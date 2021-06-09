KANADA’DA ARACINI MÜSLÜMAN BİR AİLENİN ÜZERİNE SÜREREK 4 KİŞİYİ KATLEDEN ŞAHSIN VAHŞETİNE BAŞBAKAN VE LİDERLERDEN TEPKİ MESAJLARI YAĞDI.

TOPLUMUMUZDA YERİ YOK

Başbakan Trudeau: “London’daki ve ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin. Kalbimiz sizinle ve aklımızdasınız. İslamofobinin toplumumuzda yeri yoktur. Bu nefret sinsidir, alçakçadır ve durması gerekir.”

DAHA ÇOK KARŞI DURMALIYIZ

Anamuhalefetteki Muhafazakâr Partinin Lideri O’Toole: “Böyle bir terör eyleminin Kanada'da yeri yok. Müslüman toplumun yanındayız.” Yeni Demokrat Parti Lideri Singh: “Her zamankinden daha fazla bu alçak nefrete karşı durmalıyız.”

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Müslümanlar, yanınızdayız

Kanada’nın London şehrİnde Müslüman bİr aİlenİn üzerlerİne araç sürülerek öldürülmesİne tepkİler gİderek büyüyor. Kanada Başbakanı Justİn Trudeau, “Ülkenİn dört bİr yanındakİ Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bİlİn” dedİ.

Kanada polisi, Pazar günü kaldırımda yürürken üzerlerine sürülen bir araçla ölen Müslüman bir ailenin dört üyesinin “nefret suçu” kurbanı olduklarına inanıldığını açıkladı. Başkomiser Paul Waight Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, “Bunun nefretin harekete geçirdiği, planlı, kasıtlı bir saldırı olduğuna dair deliller var” dedi ve ekledi: “Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor.” Saldırı, Ontario eyaletinin Londra şehrinde gerçekleşti. 9 yaşındaki bir çocuğun aileden tek sağ kalan olduğu ve ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğü bildirildi. 20 yaşındaki Kanadalı zanlıya, dört cinayet ve bir cinayete teşebbüs suçlamaları yöneltildi. Saldırı, 2017 yılında Quebec City’deki bir camide 6 kişinin öldürülmesinden bu yana Kanadalı Müslümanlara yönelik düzenlenen en ölümcül saldırı.

Saldırı nasıl oldu?

Kurbanlar, 74 ve 44 yaşlarında iki kadın, 46 yaşında bir erkek ve 15 yaşında bir genç kız. İsimleri, ailenin isteği doğrultusunda açıklanmadı. Polis, 9 yaşındaki bir çocuğun ciddî ancak hayatî tehlike oluşturmayan yaralarla hastanede olduğunu belirtti. Polis, saldırganın 20 yaşındaki Nathanial Veltman olduğunu açıkladı. Saldırganın, olay yerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bir alışveriş merkezinde olaysız bir şekilde tutuklandığı bildirildi. Polis, görgü tanıklarına dayanarak, kam- yonun kaldırıma çıktığını, aileyi ezdiğini ve sonra hızla uzaklaştığını bildirdi. 2016 nüfus sayımı, Toronto’nun yaklaşık 200 kilometre güneybatısındaki bir şehir olan Londra’nın giderek daha fazla göçmen nüfus barındırdığını gösteriyor. Her 5 kişiden 1’i Kanada dışı doğumlu. Bölgenin en büyük azınlık grubunu Araplar oluşturuyor. Onları Güney Asyalılar takip ediyor.

Tepkİler

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter’dan haberlerden “dehşete düştüğünü” yazdı ve kurbanların yakınlarına “sizin için buradayız” mesajını verirken, “Ülkenin dört bir yanındaki Müslümanlar, yanınızda olduğumuzu bilin” dedi. Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, “Ontario’da nefret ve İslamofobi’nin yeri yoktur” tweetiyle kurbanlara saygı duruşunda bulunanlar arasındaydı. Londra Belediye Başkanı Ed Holder, “Bu, Müslümanlara, Londralılara karşı işlenen ve tarif edilemez bir nef- rete dayanan bir toplu katliâm eylemiydi” dedi. Belediye Başkanı Holder, “Kalplerimizin kırıldığını söylediğimde bütün Londralılar adına konuşuyordum” dedi. Belediye başkanı açıklamasında, Londra Belediye Binası’nın önündeki bayrakların üç günlük yas için indirilmesi talimatını verdiğini de kaydetti. Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM) ise yaptığı açıklamada, saldırının “terör eylemi şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini” söyledi. Londralı avukat ve Müslüman topluluğu temsilcisi Navaz Tahir, emniyetin düzenlediği basın toplantısında, “Bunlar, sırf Müslüman oldukları için öldürülen masum insanlardı” dedi ve ekledi: “İslamofobiye karşı dimdik duracağız. İnançla, sevgiyle, adalet arayışıyla teröre karşı dimdik duracağız.