Çin, 8 ülkeye sınırlarını kapattı

Çin, Covid-19 salgınından en fazla etkilenen en az 8 ülkenin vatandaşının ülkeye girişine yasak getirdi.

Çin’in getirdiği yasaklar doğrultusunda, Avrupa’da salgından en fazla etkilenen İngiltere, İtalya, Fransa, Belçika ve Rusya vatandaşları ikinci bir emre kadar ülkeye giriş yapamayacak. Pekin ayrıca, Filipinler, Hindistan ve Bangladeş’ten gelenlere de geçici olarak sınırlarını kapattı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 30'u yurt dışı kaynaklı, 36 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Euronews Türkçe

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