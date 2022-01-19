Çin, ABD'li 46 görevliye vize vermeyi kabul etti

Çin, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı alan ABD'nin 46 Dışişleri Bakanlığı görevlisine vize vermeyi kabul etti.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Çin'in Washington Büyükelçiliğinin 3'üncü yetkili ismi Cian Çüen ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin Çin masası direktörü Laura Rosenberger arasında vize talepleri hakkında görüşme yapıldı. Görüşmede Çin tarafı, Dışişleri Bakanlığında görevli 46 kişiye olimpiyatlar süresince vize vermeyi kabul ederken, ABD'den "olimpiyatların siyasallaştırılmamasını" istedi. Gazete, Aralık 2021'de yayımladığı haberde, ABD'nin "güvenlik destek operasyonlarında" görevlendirmek üzere orta ve düşük düzeydeki 18 Dışişleri Bakanlığı görevlisi için vize başvurusu yaptığını belirtmişti. Haberde, 40 görevli için daha başvuru yapılmasının planlandığı aktarılmıştı. Çin tarafı, ABD'li görevlilerin gelişinin diplomatik boykot amacını ortadan kaldırdığını savunurken Washington, görevlilerin resmi temsilci olmadığı, Olimpiyat kafilesine güvenlik ve tıbbi destek sağlayacaklarını vurguluyor. Washinton yönetimi, "Çin'in Sincan'da işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle" Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı. Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

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